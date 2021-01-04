Ноутбуки с OLED-экранами — в массы. Samsung подготовила десять новых матриц диагональю от 13,3 до 16 дюймов





Январь 2021-го обещает стать настоящим месяцем ноутбуков — менее чем за неделю начнется CES 2021, на которой ведущие производители анонсируют множество новинок с более продвинутым оснащением (уже на следующей неделе ожидаются анонсы мобильных APU AMD Ryzen 5000 и конкурирующих Intel Tiger Lake-H35, а также серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30).

Samsung объявила о планах приступить (с февраля) к полномасштабному серийному производству новых экранов OLED для ноутбуков. Всего южнокорейский производитель предложит заказчикам десять новых дисплеев диагональю от 13,3 до 16,0 дюймов.

Как сообщается, в следующем месяце Samsung расширит предложение, впервые предложив более доступные OLED-панели диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD, что должно поспособствовать более широкому распространению технологии. До этого компания выпускала только модели более высокого разрешения. В компании рассчитывают за счет существенного расширения модельного ряда нарастить свое присутствие в сегменте. Иными словами, вскоре в продаже появится больше более доступных ноутбуков с экранами OLED.

Samsung не сообщила конкретных данных о частоте обновления новых экранов. В то же время производитель заверил, что эти новые OLED-экраны в десять раз превзойдут наиболее распространенные сейчас в сегменте ноутбуков ЖК-экраны по времени отклика. Также в рекламном ролике говорится о 120-процентном покрытии цветового пространства DCI-P3 и пикселях глубокого черного цвета с яркостью всего 0,0005 нит.