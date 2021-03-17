Трансляція Samsung Galaxy Unpacked з очікуваним анонсом Galaxy A52 та A72 — початок о 16:00





Сьогодні Samsung Electronics проведе черговий онлайн-захід Unpacked, присвячений анонсу нових пристроїв Galaxy — презентація почнеться о 16:00 за київським часом на офіційному сайті Samsung Electronics Україна, у YouTube, Facebook та Instagram.

Очікується, що сьогоднішній Galaxy Unpacked присвячено анонсу середньобюджетних смартфонів Galaxy A52 та A72: перший — оновлення нинішнього самого популярного у світі Android-смартфону Galaxy A51, а другий — прямий спадкоємець Galaxy A71. Ці дві моделі формують чималу частину продажів лінійки Galaxy A. Отже, Galaxy A52 та A72 — основа пропозиції Samsung в середньому сегменті на цей рік. Їх технічні характеристики вже відомі, залишилось дізнатись гривневі ціни та точну дату початку продажів в Україні.

На стрімі Samsung розіграє три нові смартфони Galaxy — умови розіграшу оголосять під час трансляції.

Трансляція заходу Samsung Galaxy Unpacked 2021