Сериал о Гарри Поттере от HBO представил трио главных актеров — новых Рона, Гермиону и Гарри

Сериал о Гарри Поттере официально представил трио актеров, которые возьмут на себя главные детские роли. Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стентон — Гермиону Грейнджер, а Алистер Стаут — Рона Уизли.

Кастинги официально стартовали осенью прошлого года, а уже в феврале шоураннеры отчитывались, что прослушали на главные детские роли более 30 тысяч актеров.

«После невероятных поисков, возглавляемых кастинг-директорами Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые проходили прослушивания. Было действительно приятно открыть для себя множество юных талантов», — сказали шоураннер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод в своем заявлении (через Variety).

Роли в серии фильмов о Гарри Поттере принесли Дэниелу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту мировую славу в начале 2000-х. Сериал может принести подобный успех их юной замене, которые в основном являются новичками в актерском деле: Маклафлин и Стэнтон имели эпизодические роли в кино, тогда как для Стаута роль Рона Уизли станет дебютной.

Напомним, что предварительно раскрытый взрослый актёрский состав включает раскритикованного Паапу Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Джона Литгоу (Албус Дамблдор), Ника Фроста (Рубеус Хагрид), Люка Таллона (Квиринус Квирелл) и Пола Уайтхауса (Аргус Филч), который, кстати, появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере в эпизодической роли.

Создатели шоу обещают достоверную адаптацию книг и покажут взрослых персонажей моложе, чем в оригинальных фильмах, чтобы «соблюсти канон Роулинг» — речь идет в частности о семейке Дурслей и Северусе Снейпе, которому в первой книге исполнился всего 31 год.

Сериал будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет не менее 10 лет. Съемки первого планируют на лето, а премьера должна состояться уже в 2027 году.

Автор оригинальных книг Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Ранее она столкнулась с критикой звезды The Last Of Us Педро Паскаля, который призвал бойкотировать новое шоу из-за отношения писательницы к ЛГБТ.