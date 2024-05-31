Трейлер мультфильма «Моана 2» побил рекорд по просмотрам Disney — 178 млн за 24 часа

В среду Disney опубликовала трейлер мультфильма-мюзикла «Моана 2» (продолжение хитовой анимации 2016 года) и он принес очередной рекорд по просмотрам для студии, собрав 178 млн просмотров за 24 часа.

Предыдущими рекордсменами были трейлеры мультфильмов «Головоломка 2» и «Холодное сердце 2» — со 157 млн и 116 млн просмотров за сутки соответственно.

Как отмечает Variety, просмотры фиксировались исключительно в Интернете (через TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook и Snapchat) и, вероятно, были обусловлены большой любовью поклонников к оригинальной истории — мультфильм «Моана» заработал для Disney более $680 млн в прокате и две номинации на «Оскар», а в прошлом году получил дополнительное внимание с более чем 1 млрд часов трансляций на стриминговом сервисе студии.

В сиквеле Моана (Аулии Кравальо) и Мауи (Дуэйн Джонсон) отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Изначально проект задумывали, как мультсериал, но впоследствии решили вернуть мультфильм на большой экран.

Срежиссировал мультфильм-мюзикл Дэйв Деррик-младший, а музыку создали лауреатки премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бер, номинант на премию «Грэмми» Опетая Фоай и обладатель трех «Грэмми» Марк Мансина.

В украинском прокате «Моана 2» стартует 28 ноября.