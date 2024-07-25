Трейлер сериала «Каос» — мифологическая черная комедия с Джеффом Голдблюмом от создателя «Конец ***го мира»

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Сериал «Каос», который выйдет на Netflix 29 августа, описывают как мрачно-смешной современный сюжет древнегреческой мифологии.

Согласно синопсису, всемогущий Зевс начинает бояться конца своего правления: он замечает морщину у себя на лбу, которая может извещать о конце света. Зевс становится параноиком, а шесть смертных людей, которые упоминаются в древнем пророчестве об апокалипсисе, пытаются выяснить, что их связывает с греческими богами.

«Каос» разработал и написал Чарли Ковелл, который создал для Netflix хитовый сериал «Конец ***ого мира», а режиссером выступили Георги Бэнкс-Дэвис и Руньяраро Мапфумо.

В роли Зевса выступает Джефф Голдблюм, также среди актерского состава появляются Дэвид Тьюлис, Джанет МакТир и Клифф Кертис.

Тизер-трейлер

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.