Новости Кино 25.07.2024 в 17:24 comment views icon

Трейлер сериала «Каос» — мифологическая черная комедия с Джеффом Голдблюмом от создателя «Конец ***го мира»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Трейлер сериала «Каос» — мифологическая черная комедия с Джеффом Голдблюмом от создателя «Конец ***го мира»

Раздел Кино выходит при поддержке?

Сериал «Каос», который выйдет на Netflix 29 августа, описывают как мрачно-смешной современный сюжет древнегреческой мифологии.

Согласно синопсису, всемогущий Зевс начинает бояться конца своего правления: он замечает морщину у себя на лбу, которая может извещать о конце света. Зевс становится параноиком, а шесть смертных людей, которые упоминаются в древнем пророчестве об апокалипсисе, пытаются выяснить, что их связывает с греческими богами.

«Каос» разработал и написал Чарли Ковелл, который создал для Netflix хитовый сериал «Конец ***ого мира», а режиссером выступили Георги Бэнкс-Дэвис и Руньяраро Мапфумо.

В роли Зевса выступает Джефф Голдблюм, также среди актерского состава появляются Дэвид Тьюлис, Джанет МакТир и Клифф Кертис.

Тизер-трейлер

Раздел Кино выходит при поддержке?

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