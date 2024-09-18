Трейлер сериала «Офис» — адаптации хитового ситкома с женской версией Майкла Скотта

Сериал «Офис» возвращается, но в обновленном виде.
Речь идет именно об австралийской адаптации (а не американском перезапуске, который все еще на стадии разработки) классического британского комедийного сериала в стиле мокьюментариМокьюментари — тип фильма или телевизионного шоу, в котором вымышленные события представлены в документальном стиле для создания пародии. от Рики Джервеса и Стивена Мерчанта.
Новый «Офис» выйдет на Prime Video с доступом в 240 странах 18 октября. Сейчас для просмотра доступен первый трейлер, где можно увидеть полностью новый актерский состав. В роли чудаковатого, но харизматичного босса здесь предстает женщина Ханна Ховард, которую играет австралийская комикесса Фелисити Уорд.
Сюжет разворачивается в офисе упаковочной компании Flinley Craddick, базирующейся в Сиднее, где руководительница пытается завоевать своих сотрудников природной харизмой, настроением «девушки-босса» и дальновидным лидерством.
Сценарий к австралийскому «Офису»писали Джули Де Фина и Джеки ван Бик, дуэт также выступил исполнительными продюсерами. Сериал создан совместно BBC Studios Австралии и Новой Зеландии, Bunya Entertainment и Amazon MGM Studios, и основан на оригинальном формате BBC Studios — том, что лег в основу более известного нам американского сериала с Майклом Скоттом в главной роли
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