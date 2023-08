Bandai Namco на Gamescom 2023 выпустила анонсный трейлер ориентированной на кооперативный режим игры Little Nightmares III. Впрочем, будут однопользовательский и мультиплеерный режимы.

Трейлер показывает двух персонажей-кукол Low и Alone (Низкий и Одинокий), передвигающихся по огромному миру. Игрокам надо избежать злобных монстров и в конце концов выбраться из мира под названием The Nowhere.

Little Nightmares III выйдет в 2024 году на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Series X/S.