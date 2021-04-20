TrendForce: Во втором квартале цены на память DRAM в среднем вырастут на 18-23%, в некоторых сегментах – до 28%





Аналитическая компания TrendForce сообщает о том, что в сегменте DRAM проходят жаркие переговоры между производителями и OEM-сборщиками компьютеров. Во время этих переговоров обсуждаются контрактные цены на память для второго квартала 2021 года. Хотя переговоры ещё не завершены, уже сейчас можно говорить о том, что средняя цена массовых модулей памяти DDR4 возросла на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные по текущим транзакциям.

Нынешняя ситуация демонстрирует более высокие цены, чем фигурировали в предыдущем прогнозе TrendForce. Тогда речь шла о росте цен «почти на 20%». Во втором квартале 2021 года цены растут на различные категории продуктов DRAM, включая специализированную память DRAM DDR3/4, мобильную память DRAM, графическую память DRAM и серверную память DRAM. Поэтому TrendForce пересматривает свой прогноз общего роста цен на DRAM на второй квартал 2021 года с 13-18% до 18-23% в квартальном сопоставлении. Однако фактическое повышение цен на различные категории продуктов DRAM будет зависеть от производственных мощностей, выделенных для соответствующих продуктов поставщиками памяти.

Контрактные цены на память DRAM для ПК растут более высокими темпами. Это связано с тем, что основные производители компьютерной техники в настоящее время активно развивают свои производственные планы. Более того, вторые кварталы года обычно являются пиковыми сезонами для производства ноутбуков. Согласно оценкам, ODM-производители увеличивают производство ноутбуков примерно на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Наконец, что касается пандемии COVID-19, показатели вакцинации остаются относительно низкими во всем мире. Это означает, что удалённое обучение и необходимость работать дома сохранятся и создадут дополнительный спрос на ноутбуки, тем самым ещё больше стимулируя рост цен на DRAM для ПК. В результате, цены вырастут на 23-28%

Миграция в облачные сервисы и корпоративные инвестиции в IT-инфраструктуру также вызывают более высокий спрос на серверную память. В первом квартале 2021 года уже существовал дефицит на такие продукты. А с учётом растущего спроса во втором квартале, можно ожидать существенного повышения цен на серверную память DRAM. В таких условиях поставщикам и покупателям сложно прийти к соглашению относительно цены.

Тем не менее, поставщики находятся в более выгодном положении в процессе переговоров, поскольку рынок DRAM – это олигополия. Таким образом, по сравнению с предыдущим прогнозом «почти на 20%», TrendForce теперь ожидает роста контрактных цен на серверную память DRAM на 20-25% по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: techpowerup