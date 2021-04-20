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TrendForce: Во втором квартале цены на память DRAM в среднем вырастут на 18-23%, в некоторых сегментах – до 28%

TrendForce: Во втором квартале цены на память DRAM в среднем вырастут на 18-23%, в некоторых сегментах – до 28%

TrendForce: Во втором квартале цены на память DRAM в среднем вырастут на 18-23%, в некоторых сегментах – до 28%


Аналитическая компания TrendForce сообщает о том, что в сегменте DRAM проходят жаркие переговоры между производителями и OEM-сборщиками компьютеров. Во время этих переговоров обсуждаются контрактные цены на память для второго квартала 2021 года. Хотя переговоры ещё не завершены, уже сейчас можно говорить о том, что средняя цена массовых модулей памяти DDR4 возросла на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные по текущим транзакциям.

Нынешняя ситуация демонстрирует более высокие цены, чем фигурировали в предыдущем прогнозе TrendForce. Тогда речь шла о росте цен «почти на 20%». Во втором квартале 2021 года цены растут на различные категории продуктов DRAM, включая специализированную память DRAM DDR3/4, мобильную память DRAM, графическую память DRAM и серверную память DRAM. Поэтому TrendForce пересматривает свой прогноз общего роста цен на DRAM на второй квартал 2021 года с 13-18% до 18-23% в квартальном сопоставлении. Однако фактическое повышение цен на различные категории продуктов DRAM будет зависеть от производственных мощностей, выделенных для соответствующих продуктов поставщиками памяти.

TrendForce: Во втором квартале цены на память DRAM в среднем вырастут на 18-23%, в некоторых сегментах – до 28%

Контрактные цены на память DRAM для ПК растут более высокими темпами. Это связано с тем, что основные производители компьютерной техники в настоящее время активно развивают свои производственные планы. Более того, вторые кварталы года обычно являются пиковыми сезонами для производства ноутбуков. Согласно оценкам, ODM-производители увеличивают производство ноутбуков примерно на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Наконец, что касается пандемии COVID-19, показатели вакцинации остаются относительно низкими во всем мире. Это означает, что удалённое обучение и необходимость работать дома сохранятся и создадут дополнительный спрос на ноутбуки, тем самым ещё больше стимулируя рост цен на DRAM для ПК. В результате, цены вырастут на 23-28%

Миграция в облачные сервисы и корпоративные инвестиции в IT-инфраструктуру также вызывают более высокий спрос на серверную память. В первом квартале 2021 года уже существовал дефицит на такие продукты. А с учётом растущего спроса во втором квартале, можно ожидать существенного повышения цен на серверную память DRAM. В таких условиях поставщикам и покупателям сложно прийти к соглашению относительно цены.

Тем не менее, поставщики находятся в более выгодном положении в процессе переговоров, поскольку рынок DRAM – это олигополия. Таким образом, по сравнению с предыдущим прогнозом «почти на 20%», TrendForce теперь ожидает роста контрактных цен на серверную память DRAM на 20-25% по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: techpowerup

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