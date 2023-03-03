Треть посетителей Steam использует Windows 11, более двух третей предпочитают процессоры Intel и видеокарты NVIDIA – февральская статистика

Каждый месяц Valve проводит необязательный опрос, чтобы узнать о предпочтениях геймеров в программном и аппаратном обеспечении. В феврале опрос показал, что Windows 11 впервые с момента своего дебюта в конце 2021 года преодолела отметку в 30%.
Участие в опросе Valve по оборудованию и программному обеспечению необязательно, компания выбирает участников случайным образом. Проект направлен на то, чтобы предоставить разработчикам усредненные данные по платформе, а не точные значения.
По данным Valve, Windows 10 по-прежнему является доминирующей операционной системой в Steam, и 62,33% опрошенных клиентов предпочитают использовать ОС, выпущенную восемь лет назад. Однако Windows 10 продолжает терять пользователей – в феврале 2023 года она потеряла 1,13 балла. Что касается Windows 11, то она продолжает путь к первому месту. ОС набрала 1,73 балла и достигла исторического максимума в 32,06%.
В целом, Windows 10 и 11 установили более 95% всех пользователей Steam с ПК с Windows. 64-битная Windows 7 имеет 1,43% (-0,17), 64-битная Windows 8.1 имеет 0,34% (-0,05), а 32-битная Windows 7 только 0,09% (-0,02).
В части аппаратного обеспечения произошло не так много изменений. Вот самые популярные варианты в каждой категории:
|Processors
|Intel
|AMD
|Microsoft
|67.17% (+0.04)
|32.80% (-0.04)
|0.03%
|Physical Cores
|6 cores
|4 cores
|8 cores
|33.42% (+1.34)
|27.96% (-1.55)
|20.09% (+0.54)
|Memory
|16GB
|8GB
|32GB
|52.71% (+0.97)
|19.77% (-1.53)
|15.20% (+1.36)
|Graphics Cards
|Nvidia
|AMD
|Intel
|75.82% (+0.79)
|14.93% (-0.38)
|8.95% (-0.47)
|Graphics Cards Models
|NVIDIA GTX 1650
|NVIDIA GTX 1060
|NVIDIA RTX 3060L
|5.92% (-0.12)
|5.11% (+0.10)
|4.61% (+0.31)
|Graphics Cards Memory
|8GB
|6GB
|4GB
|28.04% (+0.97)
|19.41% (+0.24)
|14.22% (-0.93)
|Display Resolution
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|1366 x 768
|64.60% (-0.23)
|12.33% (+1.27)
|5.39% (-0.50)
Более подробную статистику можно найти на официальной странице опроса.
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