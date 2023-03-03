Треть посетителей Steam использует Windows 11, более двух третей предпочитают процессоры Intel и видеокарты NVIDIA – февральская статистика

Каждый месяц Valve проводит необязательный опрос, чтобы узнать о предпочтениях геймеров в программном и аппаратном обеспечении. В феврале опрос показал, что Windows 11 впервые с момента своего дебюта в конце 2021 года преодолела отметку в 30%.

Участие в опросе Valve по оборудованию и программному обеспечению необязательно, компания выбирает участников случайным образом. Проект направлен на то, чтобы предоставить разработчикам усредненные данные по платформе, а не точные значения.

По данным Valve, Windows 10 по-прежнему является доминирующей операционной системой в Steam, и 62,33% опрошенных клиентов предпочитают использовать ОС, выпущенную восемь лет назад. Однако Windows 10 продолжает терять пользователей – в феврале 2023 года она потеряла 1,13 балла. Что касается Windows 11, то она продолжает путь к первому месту. ОС набрала 1,73 балла и достигла исторического максимума в 32,06%.

В целом, Windows 10 и 11 установили более 95% всех пользователей Steam с ПК с Windows. 64-битная Windows 7 имеет 1,43% (-0,17), 64-битная Windows 8.1 имеет 0,34% (-0,05), а 32-битная Windows 7 только 0,09% (-0,02).

В части аппаратного обеспечения произошло не так много изменений. Вот самые популярные варианты в каждой категории:

Processors Intel AMD Microsoft 67.17% (+0.04) 32.80% (-0.04) 0.03% Physical Cores 6 cores 4 cores 8 cores 33.42% (+1.34) 27.96% (-1.55) 20.09% (+0.54) Memory 16GB 8GB 32GB 52.71% (+0.97) 19.77% (-1.53) 15.20% (+1.36) Graphics Cards Nvidia AMD Intel 75.82% (+0.79) 14.93% (-0.38) 8.95% (-0.47) Graphics Cards Models NVIDIA GTX 1650 NVIDIA GTX 1060 NVIDIA RTX 3060L 5.92% (-0.12) 5.11% (+0.10) 4.61% (+0.31) Graphics Cards Memory 8GB 6GB 4GB 28.04% (+0.97) 19.41% (+0.24) 14.22% (-0.93) Display Resolution 1920 x 1080 2560 x 1440 1366 x 768 64.60% (-0.23) 12.33% (+1.27) 5.39% (-0.50)

Более подробную статистику можно найти на официальной странице опроса.