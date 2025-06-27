Первый взгляд на Sci-Fi комедию «Бугония» — «инопланетянку» Эмму Стоун похищает конспиролог

«Бугония» — это очередное сотрудничество Эммы Стоун и режиссера Йоргоса Лантимоса, которое переосмысливает корейскую научно-фантастическую комедию «Спасите зеленую планету!».

В центре сюжета — два друга-конспиролога (Джесси Племонс и Эйдан Делбис), которые убеждены, что директор крупной корпорации (Стоун) является инопланетянкой и намерена уничтожить Землю. Среди остального актерского состава появляются Ставрос Халкиас и Алисия Сильверстоун.

Изначально трейлер показывает персонажа Племонса, Тедди Гатца, в костюме пасечника, и персонажку Стоун, генерального директора Мишель Фуллер, важно расхаживающую по офисному зданию, с закадровым голосом, озвучивающим философский текст:

«Все начинается с чего-то замечательного: цветок, потом медоносная пчела. Работницы собирают пыльцу для королевы. Но пчелы погибают. И именно так они это и спланировали: сделать нас такими же, как эти пчелы. Но мы это контролируем».

Далее нам демонстрируют сцены с Племонсом и Делбисом, которые обсуждают, действительно ли Стоун инопланетянка, а уже через мгновение их персонажи похищают гендиректора. Неизвестно, действительно ли Фуллер прибыла с другой планеты, но скорее всего определенные нехорошие человеческие мотивы у этой персонажки есть.

Срежиссировал фильм Лантимос по сценарию Уилла Трейси («Наследники» и «Меню») и в целом собрал всю команду своих мастеров — монтажера Йоргоса Мавропсаридиса (который смонтировал все фильмы Лантимоса), оператора Робби Райана, художника-постановщика Джеймса Прайса, композитора Джерскина Фэндрикса и собственно уже в четвертый раз привлек Стоун к своему проекту на главную роль наряду с «Бедными-несчастными», который получил четыре «Оскара», «Видами милосердия» и «Фавориткой» (в них, кстати, появлялся и Племонс).

Разработка англоязычного римейка «Спасите зеленую планету!» началась еще в 2020 году при участии оригинального режиссера Чан Джун Хвана и продюсера Ари Астера («Эддингтон»). Последний сыграл ключевую роль в решении сменить главного героя мужчину на женщину. Уже в феврале 2024 года стало известно, что режиссерское кресло занял Йоргос Лантимос, а основные съемки после выбора актерского состава начались в июле.

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«Бугония» выйдет в ограниченном прокате 24 октября, тогда как полноценная мировая премьера назначена на 31 октября.

Трейлер (оригинал)

Источник: Variety, THR