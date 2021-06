Новости сериалов Star Wars: «Книга Бобы Фетта» уже снят и выйдет в декабре 2021 года, «Оби-Ван Кеноби» снимается прямо сейчас, а «Мандалорец» вернется не ранее 2022 года

Издание Collider выяснило у инсайдеров текущую ситуацию с сериалами по вселенной Star Wars, включая «Book of Boba Fett», «Obi-Wan Kenobi» и «The Mandalorian». Итак, первый сезон нового сериала The Book of Boba Fett / «Книга Бобы Фетта» уже полностью снят и сейчас находится на стадии постпродакшена.

Соответственно, времени на этот процесс более чем достаточно и проект выйдет как и было обещано — в декабре текущего года. Как понятно из названия, сериал будет посвящен мандалорцу Бобе Фетту (Темуэра Моррисон) и его помощнице Феннек Шанд (Минг-На Вен), а сюжет будет тесно связан с основным сериалом «Мандалорец».

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8 — Star Wars (@starwars) December 21, 2020

Изначально предполагалось, что третий сезон сериала «The Mandalorian» выйдет в стриминговом сервисе Disney+ в октябре-ноябре текущего года, однако по ряду причин его премьеру перенесли на 2022 год. Самая главная из них — занятость исполнителя титульной роли Педро Паскаля в новом сериале The Last of Us от HBO, где он также получил главную роль (Педро сыграет Джоэла, а роль его партнерши Элли отдали Белле Рамзи).

Даже если Педро Паскаль освободится раньше, запустить третий сезон «Мандалорца» в производство не получится, так как высокотехнологичная студия в Лос-Анджелесе занята съемками еще одного сериала по «Звездным Войнам». Речь идет о проекте «Obi-Wan Kenobi», в котором к своим ролям вернутся Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби) и Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер).

The incredible cast includes Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell and Benny Safdie. pic.twitter.com/VltHs5Aw6r — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

Напомним, что в данный момент в разработке у Lucasfilm также находятся сериалы: «Star Wars: Ahsoka» — о джедае Асоке Тано в исполнении Розарио Доусон, «Star Wars: Rangers of the New Republic» — о рейнджерах Новой Республики (здесь должна была играть Джина Карано, но планам помешал скандал); «Star Wars: Andor» — о повстанце Кассиане Андоре в исполнении Диего Луны.

Источник: Collider