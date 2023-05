Цена NVIDIA RTX 3070 в Европе и США упала ниже рекомендованной (через 2,5 года после запуска), а что в Украине?

Популярной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 удавалось избежать снижения цены с момента ее выхода на рынок в 2020 году. Во многом этому способствовал майнинг, но и после его завершения стоимость карты не опускалась ниже рекомендуемой. Сейчас этот момент настал: в рознице Германии RTX 3070 можно приобрести за €449, что на €50 ниже рекомендованных €499.

Согласно подробному обзору рынка видеокарт Германии, подготовленному 3DCenter и включающему графические адаптеры RTX 3000, RTX 4000, RX 6000, RX 7000 и Arc A, NVIDIA RTX 3070 сейчас расположилась в диапазоне цен между AMD Radeon RX 6750XT и RX 6800 (обе видеокарты оснащены большим объемом встроенной памяти).

Graphics Card Market Overview for 🇩🇪🇦🇹 on May 2, 2023

👉 GPU prices in Euros have consistently dropped by ~10% since the end of January, in single cases up to 20%.

👉 GeForce RTX 3070 finally below MSRP: currently from 450€ (MSRP at launch was 499€).https://t.co/nSCXvfxCbR

— 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 2, 2023