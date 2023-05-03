Цена NVIDIA RTX 3070 в Европе и США упала ниже рекомендованной (через 2,5 года после запуска), а что в Украине?

Популярной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 удавалось избежать снижения цены с момента ее выхода на рынок в 2020 году. Во многом этому способствовал майнинг, но и после его завершения стоимость карты не опускалась ниже рекомендуемой. Сейчас этот момент настал: в рознице Германии RTX 3070 можно приобрести за €449, что на €50 ниже рекомендованных €499.

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Согласно подробному обзору рынка видеокарт Германии, подготовленному 3DCenter и включающему графические адаптеры RTX 3000, RTX 4000, RX 6000, RX 7000 и Arc A, NVIDIA RTX 3070 сейчас расположилась в диапазоне цен между AMD Radeon RX 6750XT и RX 6800 (обе видеокарты оснащены большим объемом встроенной памяти).

Graphics Card Market Overview for 🇩🇪🇦🇹 on May 2, 2023 👉 GPU prices in Euros have consistently dropped by ~10% since the end of January, in single cases up to 20%. 👉 GeForce RTX 3070 finally below MSRP: currently from 450€ (MSRP at launch was 499€).https://t.co/nSCXvfxCbR — 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 2, 2023

Напомним, что у RTX 3070 есть лишь 8 ГБ памяти GDDR6, работающей по 256-битной шине. Видеокарта быстрее конкурентов обрабатывает RTX, но объем памяти в современных условиях может стать «бутылочным горлышком», заметно влияющим на FPS по крайней мере в некоторых топовых играх. Даже RTX 3060 имеет вариант исполнения с 12 ГБ 192-бит, цена которого не намного выше 8-гигабайтноной карты и серьезно ниже стоимости 3070.

Снижение цен на NVIDIA RTX 3070 в США пока относится лишь к бюджетным брендам и не затрагивает продукцию топовых производителей. Более того, снижение в ряде случаев не такое сильное – цена находится на уровне $470-475.

На падение европейской цены видеокарт влияет выпуск RTX 4070 и укрепление евро относительно доллара. Даже RTX 4090 в последние дни потеряла 9% от рекомендуемой стоимости.

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В Украине NVIDIA GeForce RTX 3070 в данный момент можно купить от ₴20250 при средней цене около ₴25000 – минимальная стоимость не намного выше рекомендуемой. При этом RTX 3060 12 ГБ 192-бит доступна по цене от ₴14000, в среднем она стоит чуть выше ₴15000. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, максимально близкая к RTX 3070 и также наделенная лишь 8 ГБ памяти в среднем стоит ₴21000, но можно найти варианты и от ₴14000.

Источник: VideoCardz