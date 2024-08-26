Ценовые войны: только 2 из более 30 китайских производителей электромобилей получают прибыль

На электромобили приходится более половины продаж новых автомобилей в Китае, но подавляющее большинство брендов работает себе в убыток, продавая электрические авто.
Это следствие жестокой ценовой конкуренции. Фактически сейчас в Китае только две компании по продаже электромобилей являются прибыльными: BYD и Li Auto. Другие более 30 китайских автопроизводителей работают в убыток.
При этом три производителя электромобилей, которые уже обнародовали финансовые отчеты за второй квартал—- Xpeng, Zeekr Intelligent Technology и Leapmotor — сообщили об общем убытке в 42,9 млрд юаней ($6 млрд). Хотя убыток сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, это вызвало новые беспокойства, что дальнейшие скидки могут нанести ущерб отрасли.
«Время работает против многих компаний, поскольку им нужно выжить в жестокой ценовой войне», — сказал Дэвид Чжан, генеральный секретарь International Intelligent Vehicle Engineering Association. «Когда у них закончатся деньги на фоне больших убытков, автопроизводителям придется свернуть свой бизнес».
Например, известный поставщик электроники Xiaomi, который успешно дебютировал на рынке электромобилей в марте, заявил на прошлой неделе, что потребуется некоторое время, прежде чем его новая сфера бизнеса принесет прибыль. Это связано с огромными затратами на разработку и маркетинг. Первая серийная модель компании, SU7, является одним из самых больших хитов года.
В прошлом квартале Xiaomi передала 27307 SU7 покупателям при цене от 215900 юаней (примерно $30300). Убыток на каждом авто может достигать 68000 юаней (примерно $9500) при плановом объеме продаж 60 тыс. единиц в 2024 году. В финансовом отчете Xiaomi заявила, что планирует поставки электромобилей в размере 120 тыс. единиц за весь год. Чтобы достичь целевых объемов продаж, компании согласны снижать цены и привлекать потенциальных покупателей скидками.
Производители электромобилей сталкиваются с дилеммой — либо терять долю рынка, сохраняя цены, либо терять прибыль, увеличивая объемы сбыта. В феврале BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, снизил цены почти на все свои автомобили на 5-20%. После этого цены на 50 моделей разных брендов упали в среднем на 10%, сообщает Goldman Sachs в апрельском отчете.
По подсчетам аналитиков, прибыльность всей китайской индустрии электромобилей может стать отрицательной в этом году, если BYD снизит цены еще на 7% (примерно $1450).
Источник: SCMP
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