Новости Кино 15.03.2024 в 09:07 comment views icon

Киноакадемия вернет «20 дней в Мариуполе» и речь Чернова в международную телеверсию «Оскара» после жалоб Суспільного и Нацсовета

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Киноакадемия вернет «20 дней в Мариуполе» и речь Чернова в международную телеверсию «Оскара» после жалоб Суспільного и Нацсовета

Изначально награждение фильма вырезали из сокращенной международной телеверсии — как объяснили в Disney «из-за ограничений во времени».

Из-за разницы во времени между США и Европой (в Украине полную версию могли посмотреть только в час ночи) Киноакадемия рассылает международную 90-минутную версию (обычно с 12-15 категориями вместо 23), чтобы зрители могли посмотреть церемонию в прайм-тайм. В то же время когда Суспільне (официальный ретранслятор церемонии «Оскар» в Украине) получило видео, оказалось, что категория «Лучший документальный фильм», где победила украинская лента «20 дней в Мариуполе», отсутствует — как и мощная речь режиссера Мстислава Чернова.

В Disney заявили, что перечень категорий в сокращенной версии выбирали заранее, а все пропущенные победители были представлены в «сводном списке».

«В прошлом году категория документального фильма была включена в 90-минутную международную версию, как и политическая речь Юлии Навальной. Не очень верю, что Disney планирует сценарий без учета прогнозов победителей — это звучит неубедительно для высокоэффективного шоу. «20 дней в Мариуполе» — не только выдающийся документальный фильм, это уникальное свидетельство о российских преступлениях, и вся команда рисковала жизнью, чтобы снять его», — сказал исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин в комментарии Deadline.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины также направил резкое заявление, адресованное генеральному директору Disney Бобу Айгеру и председателю правления Марку Паркеру:

«Сегодня все демократии в мире ищут любую возможность противостоять военной агрессии, которая представляет угрозу миру. И ваши сотрудники решают удалить фрагмент с вручением премии журналистам за полнометражный документальный фильм, рассказывающий об ужасах войны… Нам трудно поверить, что такое решение сотрудников студии было политически мотивированным решением, согласованным руководством компании».

Как отмечает Deadline, в конце концов Киноакадемия согласилась обновить сокращенную международную телеверсию и разослать глобальным лицензиатам (не только Суспільному).

«20 дней в Мариуполе» — первый украинский фильм в истории Украины, который получил «Оскар» в одной из главных номинаций. Лента рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — команда Associated Press, которые в то время были последними журналистами в городе, задокументировала осаду и вызванную ней гуманитарную катастрофу, работу врачей, бомбардировку роддома, массовые захоронения погибших гражданских и другие преступления россиян. Над фильмом работали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — все трое получили Пулитцеровскую премию.

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«Наверное, я буду первым режиссером на этой сцене, который скажет, лучше бы я никогда не снимал этого фильма. Если бы я только мог остановить это — чтобы россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я бы отдал все, чтобы россия не убивала десятки тысяч моих сограждан украинцев. Я бы хотел, чтобы были освобождены все заложники, все солдаты, которые защищают свои земли и все заключенные гражданские», — сказал во время речи на «Оскаре» режиссер фильма Мстислав Чернов.

«20 дней в Мариуполе» также стал самой кассовой документальной лентой в Украине со сборами в 2,2 млн гривен на данный момент. После победы фильм Чернова вернули в украинский прокат, также вскоре он должен появиться на таких платформах как «Киевстар ТВ», sweet.tv, Megogo, Takflix и Volia TV.

За рубежом «20 дней в Мариуполе» можно посмотреть на Apple TV и Amazon Prime. Он доступен на Google Play, Microsoft Movies & TV и других цифровых платформах.

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