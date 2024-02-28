Новости Технологии 28.02.2024 в 10:29 comment views icon

Tumblr и WordPress вслед за Reddit будут продавать данные пользователей для обучения искусственного интеллекта

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Компания Automattic, которая владеет Tumblr и WordPress, ведет переговоры с Midjourney и OpenAI о продаже данных из постов пользователей для обучения систем искусственного интеллекта.

В отчете сайта 404 Media, который ссылается на анонимный источник, сказано, что сделки «неизбежны».

Automattic уже в ближайшее время должна запустить новую настройку, которая «даст возможность пользователям отказаться от обмена данными с третьими сторонами, включая компании ИИ». Однако, судя по внутренним перепискам, компания собрала дамп, который содержит «весь публичный контент Tumblr, опубликованный пользователями между 2014 и 2023 годами» и, как предполагает The Verge, ошибочно — весь контент, добавленный в блоги как непубличный.

OpenAI и Midjourney пока не комментировали соглашение, а Automattic еще во вторник опубликовала отчет под названием «Защита выбора пользователя», который намекает на партнерство с неназванными компаниями искусственного интеллекта.

«Сейчас мы по умолчанию блокируем основные сканеры платформ искусственного интеллекта, в том числе от крупнейших технологических компаний, и обновляем списки, когда запускаются новые», — говорится в отчете. «Мы будем делиться только общедоступным контентом, размещенным на WordPress.com и Tumblr от пользователей и сайтов, которые не поменяли настройки».

Далее компания отмечает что уже «работает с некоторыми компаниями искусственного интеллекта, планы которых отвечают интересам сообщества».

Как известно, несколько крупных компаний уже заключили соглашение с разработчиками ИИ о предоставлении учебных данных: у Reddit, к примеру, есть годовое соглашение с Google на $60 млн, а у Shutterstock — с OpenAI.

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