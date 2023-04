Twitter снова отключил свой бесплатный API, чем нарушил работу многих программ. Обещанную подписку для разработчиков так и не запустили

Разработчики, которые обратились в Twitter, чтобы оформить подписку на API, ответа так и не получили.

Сторонние клиенты, использовавшие API Twitter, столкнулись с проблемами в его работе еще в январе. Позже в компании заявили, что это было сделано намеренно — поскольку теперь вводится платный доступ для разработчиков. Сообщалось, что бесплатный API полностью отключат в конце февраля, но решение отложили и новый график отключения не предоставили.

Во вторник разработчики программ, которые полагаются на API Twitter, заметили, что он больше не работает. Ограничение в частности затронуло те программы, которые использовали API для распространения контента из соцсети. WordPress сообщил, что веб-сайты временно не могли встраивать публикации из Twitter – проблему сейчас решили, говорят в компании (похожую неисправность, кстати, фиксировали еще в начале марта).

Our access to the Twitter API is currently blocked. As a result, Jetpack Social is temporarily unable to automatically share your posts directly from https://t.co/eRvNKWaolr to Twitter. We have reached out to Twitter for more information on how to get unblocked.

Сервис с подобными функциями Echobox также сообщил, что API Twitter выключили без предупреждения – но отметил, что нашёл «обходной путь». Приложение для просмотра новостей Flipboard предупредило пользователей, которые читали через программу твиты, что впоследствии эта функция также будет отключена.

Twitter, once a public square for ideas, is shutting off its API and closing its gates to other platforms, including Flipboard. Your Twitter feeds on Flipboard will be broken. You can look for replacement topic feeds by using search on Flipboard. 1/2

У разработчика «Cheap Bots Done Quick» – системы, позволяющей людям создавать ботов для Twitter – тоже сейчас нет доступа к API. В соцсети говорили, что «базовая» подписка для разработчиков предназначена в основном для тех, кто создает ботов – однако многие говорят, что месячный лимит в 1500 твитов слишком ограничен.

Платформа для рассылки электронных писем Substack тоже столкнулась с проблемой со встраиванием твитов.

Проблемы усложняются отсутствием коммуникации с Twitter – большинство сотрудников отдела по связям с разработчиками были сокращены во время массовых увольнений в компании. Разработчики вынуждены искать ответы на форумах компании – пока ее электронная почта автоматически отвечает эмодзи «💩».

Некоторые разработчики согласились платить за API, хотя в Twitter все еще не объявили цены всех уровней подписки.

Подписку оформили новостное приложение Tweet Shelf, сервис для автоматического удаления твитов TweetDeleter и инструмент аналитики Tweet Archivist. И у них тоже забрали доступ к API.

[Update] Twitter has suspended the API access the very next day after I applied for Enterprise API as per the new announcement by Twitter.

I have not received any email about it yet. Have contacted them to get an update. https://t.co/UJ2ELgr5Ob

— TweetShelf.com (@TweetShelfHQ) April 4, 2023