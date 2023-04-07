Новости Софт 07.04.2023 в 11:45

Twitter снова отключил свой бесплатный API, чем нарушил работу многих программ. Обещанную подписку для разработчиков так и не запустили

Катерина Даньшина

Автор новостей

Разработчики, которые обратились в Twitter, чтобы оформить подписку на API, ответа так и не получили.

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Сторонние клиенты, использовавшие API Twitter, столкнулись с проблемами в его работе еще в январе. Позже в компании заявили, что это было сделано намеренно — поскольку теперь вводится платный доступ для разработчиков. Сообщалось, что бесплатный API полностью отключат в конце февраля, но решение отложили и новый график отключения не предоставили.

Во вторник разработчики программ, которые полагаются на API Twitter, заметили, что он больше не работает. Ограничение в частности затронуло те программы, которые использовали API для распространения контента из соцсети. WordPress сообщил, что веб-сайты временно не могли встраивать публикации из Twitter – проблему сейчас решили, говорят в компании (похожую неисправность, кстати, фиксировали еще в начале марта).

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Сервис с подобными функциями Echobox также сообщил, что API Twitter выключили без предупреждения – но отметил, что нашёл «обходной путь». Приложение для просмотра новостей Flipboard предупредило пользователей, которые читали через программу твиты, что впоследствии эта функция также будет отключена.

У разработчика «Cheap Bots Done Quick» – системы, позволяющей людям создавать ботов для Twitter – тоже сейчас нет доступа к API. В соцсети говорили, что «базовая» подписка для разработчиков предназначена в основном для тех, кто создает ботов – однако многие говорят, что месячный лимит в 1500 твитов слишком ограничен.

Платформа для рассылки электронных писем Substack тоже столкнулась с проблемой со встраиванием твитов.

Проблемы усложняются отсутствием коммуникации с Twitter – большинство сотрудников отдела по связям с разработчиками были сокращены во время массовых увольнений в компании. Разработчики вынуждены искать ответы на форумах компании – пока ее электронная почта автоматически отвечает эмодзи «💩».

Некоторые разработчики согласились платить за API, хотя в Twitter все еще не объявили цены всех уровней подписки.

«Когда Twitter объявил об этих новых уровнях на прошлой неделе, мы немедленно попытались зарегистрироваться на подписку для предприятий. Но до сих пор не получили ответа, зато у нас забрали доступ к API без предупреждения», — написали в среду в блоге Echobox.

Подписку оформили новостное приложение Tweet Shelf, сервис для автоматического удаления твитов TweetDeleter и инструмент аналитики Tweet Archivist. И у них тоже забрали доступ к API.

Базовый уровень будет стоить $100 в месяц, о цене других можно только догадываться. Некоторые считают, что «корпоративная» подписка будет непомерно дорогой – по слухам, она будет достигать $40 000 долларов в месяц или больше.

И пока другие пытаются связаться с Twitter и получить хоть какое-нибудь объяснение, некоторые разработчики прекращают работу, даже не узнав цены. Аналитическая служба для исследователей Social Bearing сообщила, что не сможет дальше работать:

«Желаем удачи тем из вас, кто остался в Twitter, и коллегам-разработчикам».

Источник: Engadget


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