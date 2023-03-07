Новости Софт 07.03.2023 в 11:32

Twitter «сломал» единственный инженер, отвечающий за надежность API – Маск был в ярости

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Вчера в 19:00 по киевскому времени Twitter столкнулся с техническим сбоем, в результате которого в начале невозможно было скопировать код для вставки, а затем веб-интерфейс социальной сети и вовсе перестал работать. Ситуация длилась более часа, затем сайт Twitter заработал, а позже вернулась и возможность интегрировать твиты. Виной стало запланированное вмешательство в API, которое сломало его «хрупкий код».

Twitter API

Изначально попытка получить код для вставки, а затем и переход по любой ссылке на Twitter вызывал это или похожие сообщения об ошибке:

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Переход по указанной ссылке также не работал, вызывая аналогичное сообщение об ошибке API. В ряде случаев частичная работоспособность сохранялась при наличии уже открытой во вкладке браузера ссылке на Twitter. По информации Ars Technica, некоторые изображения, встроенные в твиты, были повреждены, также были сообщения о повреждении TweetDeck.

Техподдержка Twitter признала проблему до того, как она была исправлена:

«Некоторые части Twitter могут работать не так, как ожидалось. Мы внесли внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия. Сейчас мы работаем над этим и поделимся обновлением, когда оно будет исправлено».

«Эта платформа такая хрупкая (вздох). Вскоре ее починят», — ответил в Twitter Илон Маск, владелец и CEO платформы.

Позже он добавил, что «небольшое изменение API имело огромные последствия. Стек кода чрезвычайно хрупок без уважительной причины. В конечном итоге потребуется полная переработка».

Часть сообщения об ошибке, касавшаяся «текущего плана API» привела к широко распространенным предположениям о том, что проблема связана с решением Twitter взимать плату за доступ к API. Пользователи предполагали: «Твиттер забыл подписаться на собственный API?», «Собственные продукты Twitter ломаются, потому что он положил конец бесплатному API».

По сведениям The Verge, данное изменение было частью проекта по закрытию бесплатного доступа к API Twitter. Компания объявила, что с 9 февраля больше не будет поддерживать бесплатный доступ к своему API, что фактически положило конец существованию сторонних клиентов соцсети и резко ограничило возможности сторонних исследователей в её изучении.

Сейчас Twitter создает новый платный API для разработчиков. Стало известно, что в проекте был задействован только один инженер по надежности. В понедельник он внес «неправильное изменение конфигурации», которое, по словам одного из сотрудников, «по существу сломало API Twitter». Это изменение имело каскадные последствия внутри компании, в результате чего были отключены многие внутренние инструменты, а также общедоступные API. Согласно инсайду, Маск был в ярости.

Став владельцем компании, Илон Маск уволил большинство ее сотрудников и разорвал контракты с тысячами подрядчиков. По заявлениям бывших работников, в ряде критически важных отделов осталось до двух инженеров или вообще никого. Это позволило всего одному инженеру работать над крупным проектом, который связан с несколькими важными системами. По сведениям, для восстановления сервиса было задействовано несколько специалистов и несколько часов, чтобы окончательно решить проблему.

«Вот что происходит, когда вы увольняете 90% сотрудников компании», — говорит один из нынешних работников.

Ситуация заставляет думать, что инциденты, подобные вчерашнему, могут повториться с высокой вероятностью. Тем более, что множество их уже случалось в последние месяцы:

  • 23 января пользователи Android временно не могли открывать новые твиты или публиковать их
  • 8 февраля пользователи не могли публиковать сообщения – «превышен дневной лимит твитов»
  • 15 февраля перестали открываться твиты
  • 18 февраля временная шкала прервалась, и ответы исчезли
  • 1 марта перестала работать временная шкала

«Bugs» есть не только в коде Twitter. По данным Insider, в нью-йоркском офисе компании завелись тараканы из-за того, что Маск не продлил контракты с уборщиками.

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