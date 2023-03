Twitter «сломал» единственный инженер, отвечающий за надежность API – Маск был в ярости

Вчера в 19:00 по киевскому времени Twitter столкнулся с техническим сбоем, в результате которого в начале невозможно было скопировать код для вставки, а затем веб-интерфейс социальной сети и вовсе перестал работать. Ситуация длилась более часа, затем сайт Twitter заработал, а позже вернулась и возможность интегрировать твиты. Виной стало запланированное вмешательство в API, которое сломало его «хрупкий код».

Изначально попытка получить код для вставки, а затем и переход по любой ссылке на Twitter вызывал это или похожие сообщения об ошибке:

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Переход по указанной ссылке также не работал, вызывая аналогичное сообщение об ошибке API. В ряде случаев частичная работоспособность сохранялась при наличии уже открытой во вкладке браузера ссылке на Twitter. По информации Ars Technica, некоторые изображения, встроенные в твиты, были повреждены, также были сообщения о повреждении TweetDeck.

Техподдержка Twitter признала проблему до того, как она была исправлена:

«Некоторые части Twitter могут работать не так, как ожидалось. Мы внесли внутреннее изменение, которое имело некоторые непредвиденные последствия. Сейчас мы работаем над этим и поделимся обновлением, когда оно будет исправлено».

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023

«Эта платформа такая хрупкая (вздох). Вскоре ее починят», — ответил в Twitter Илон Маск, владелец и CEO платформы.

This platform is so brittle (sigh). Will be fixed shortly. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Позже он добавил, что «небольшое изменение API имело огромные последствия. Стек кода чрезвычайно хрупок без уважительной причины. В конечном итоге потребуется полная переработка».

A small API change had massive ramifications. The code stack is extremely brittle for no good reason. Will ultimately need a complete rewrite. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Часть сообщения об ошибке, касавшаяся «текущего плана API» привела к широко распространенным предположениям о том, что проблема связана с решением Twitter взимать плату за доступ к API. Пользователи предполагали: «Твиттер забыл подписаться на собственный API?», «Собственные продукты Twitter ломаются, потому что он положил конец бесплатному API».

По сведениям The Verge, данное изменение было частью проекта по закрытию бесплатного доступа к API Twitter. Компания объявила, что с 9 февраля больше не будет поддерживать бесплатный доступ к своему API, что фактически положило конец существованию сторонних клиентов соцсети и резко ограничило возможности сторонних исследователей в её изучении.

Сейчас Twitter создает новый платный API для разработчиков. Стало известно, что в проекте был задействован только один инженер по надежности. В понедельник он внес «неправильное изменение конфигурации», которое, по словам одного из сотрудников, «по существу сломало API Twitter». Это изменение имело каскадные последствия внутри компании, в результате чего были отключены многие внутренние инструменты, а также общедоступные API. Согласно инсайду, Маск был в ярости.

Став владельцем компании, Илон Маск уволил большинство ее сотрудников и разорвал контракты с тысячами подрядчиков. По заявлениям бывших работников, в ряде критически важных отделов осталось до двух инженеров или вообще никого. Это позволило всего одному инженеру работать над крупным проектом, который связан с несколькими важными системами. По сведениям, для восстановления сервиса было задействовано несколько специалистов и несколько часов, чтобы окончательно решить проблему.

«Вот что происходит, когда вы увольняете 90% сотрудников компании», — говорит один из нынешних работников.

Ситуация заставляет думать, что инциденты, подобные вчерашнему, могут повториться с высокой вероятностью. Тем более, что множество их уже случалось в последние месяцы:

23 января пользователи Android временно не могли открывать новые твиты или публиковать их

8 февраля пользователи не могли публиковать сообщения – «превышен дневной лимит твитов»

15 февраля перестали открываться твиты

18 февраля временная шкала прервалась, и ответы исчезли

1 марта перестала работать временная шкала

«Bugs» есть не только в коде Twitter. По данным Insider, в нью-йоркском офисе компании завелись тараканы из-за того, что Маск не продлил контракты с уборщиками.