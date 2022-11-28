Twitter столкнулся массированной спам-атакой, скрывающей сообщения о протестах в Китае

Команда Twitter по борьбе с пропагандой, которая подверглась массовым сокращениям после покупки платформы Илоном Маском, столкнулась с потоком неподобающего контента в Китае.

По словам аналитиков, за последние 3 дня произошел «значительный всплеск» публикаций со спамом, демонстрацией порно, предлагающих услуги эскорта и азартные игры. Такие публикации появляются каждые несколько секунд от учётных записей, которые не проявляли активность на протяжении месяцев или даже нескольких лет. Предполагается, что такая повышенная активность спам-публикаций направлена на сокращение потока новостей о массовых протестах в китайских крупных городах и университетах против ограничений, связанных с коронавирусом.

Спам-твиты с предложениями для взрослых публикуются с названиями городов, что делает проблематичный поиск полезной информации по конкретному городу. Единичные публикации о протестах в городах просто тонут в океане бесполезных твитов со спамом. При этом протесты переросли в призывы к лидерам коммунистической партии уйти в отставку.

Обсуждение общенациональных протестов строго подвергается цензуре в китайских социальных сетях. Для общения и координации протестующие вынуждены обращаться к иностранным платформам, таким как Twitter и Telegram.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

По словам недавно уволившегося сотрудника Twitter, это не первый случай, когда аккаунты, подозреваемые в связях с правительством, используют такую технику. Но в прошлом она применялась для дискредитации одного аккаунта или небольшой группы путём их упоминания в публикациях об эскорт-услугах.

«Это известная проблема, с которой наша команда справлялась вручную, помимо автоматического средства, которое мы внедрили», — сказал бывший сотрудник Twitter на условиях анонимности, чтобы избежать возмездия за раскрытие внутренних процессов.

По оценкам оставшихся сотрудников, в результате массовых сокращений и увольнений общий штат Twitter сократился с 7500 до примерно 2000 человек. Некоторые группы, в том числе занимающиеся вопросами прав человека, безопасности и вводящими в заблуждение операциями иностранного влияния, были сокращены до нескольких человек или вообще остались без персонала.

Источник: washingtonpost, techcrunch