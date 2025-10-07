"Ты становишься чем-то новым, Геральт": вышел трейлер четвертого сезона "Ведьмака"

Новости Кино 07.10.2025 comment views icon

Netflix выпустил первый трейлер четвертого сезона «Ведьмака», в котором Лиам Хемсворт впервые предстает в роли Геральта из Ривии.

Насыщенное экшеном видео показывает как Геральт собирает разномастную команду, чтобы отыскать Цири (Фрея Аллан), которая в это время находится в компании банды Крыс. В это время Йеннефер (Аня Чалотра) настроена противостоять Вильгефорцу (Махе Джад) и создать собственную армию.

«Геральт, ты всю жизнь боролся с монстрами и людьми», — говорит Регис в исполнении Лоуренса Фишберна, когда Геральт обнажает меч перед одним из таких монстров. «Все твое существо посвящено поиску той, кого, как ты считаешь, подвел».

Согласно официальному синопсису, после событий третьего сезона, изменивших континент, Геральта, Йеннефер и Цири разделяют война и множество врагов.

«Их пути расходятся, цели становятся более четкими, а вместе с тем к ним присоединяются неожиданные союзники. И если этим троим удастся принять свои обретенные семьи, возможно, у них появится шанс на окончательное воссоединение».

В ноябре 2022-го Netflix объявил, что «Ведьмак» продолжит свой путь без Генри Кавилла. По слухам, из-за творческих разногласий, официальная версия планы на другие роли. Аллан в прошлом году сочувствовала Хемсворту, которому пришлось взять на себя роль Геральта в «неидеальное время».

«Мне его жаль, потому что, честно говоря, фанатская база может быть очень агрессивной. Но я очень рада видеть, что он делает. Он такой замечательный парень».

Сам актер отмечал, что на время съемок отказался от соцсетей, чтобы избежать хейта. В настоящее время первый тизер «Ведьмака» с Хемсвортом собрал около 150 тысяч дизлайков.

«Ведьмак находится в состоянии изменений. Ты становишься чем-то новым», — продолжает Регис в трейлере с отсылкой к новому образу Геральта. Первый намек на то, что шоуранеры определенным образом объяснят эти внешние изменения.

Среди остальных новичков в четвертом сезоне: Шарлто Копли в роли Лео Бонарта (в трейлере есть толстый намек на его появление), Джеймс Пьюрфой (Стефан Скеллен), а также Питер Маллан, который так же заменил Кима Боднию в роли Весемира.

Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября на Netflix, с 8 эпизодами продолжительностью до 50 минут. Съемки пятого, который станет финальным для шоу, на данный момент завершены.

