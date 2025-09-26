Новости Кино 26.09.2025 comment views icon

Лиам Хемсворт год не заходил в соцсети из-за хейта фанов "Ведьмака"

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Актер Лиам Хемсворт, который играет Геральта в четвертом и пятом сезонах «Ведьмака» Netflix, не заходил в соцсети «в течение большей части» прошлого года — все, чтобы не видеть хейта со стороны фанов франшизы и поклонников Генри Кавилла.

«Там было немало шума, и мне пришлось отложить соцсети. Они начали отвлекать», — говорит Хемсворт в интервью EW, ссылаясь на реакцию фанов на каст. «Я часто сталкивался с такими вещами [хейтом] в прошлом. В конце концов, я просто люблю сниматься в кино и рассказывать истории. Не хочу, чтобы что-то из этого повлияло на мой способ подать то, что я пытаюсь рассказать. Я почти полностью отказался от социальных сетей и интернета в прошлом году».

Лиам Хемсворт в сериале «Ведьмак»

Кавилл, который является ярым геймером и большим фаном фэнтези, со вселенной Ведьмака включительно, объявил о своем уходе три года назад — после того, как сыграл Геральта в трех сезонах шоу. Ходили слухи, что из-за «творческих разногласий», но официальная версия шоураннеров: «у него были планы на другие роли». В попытках опередить любую негативную реакцию, актер сразу же дал Хемсворту свое благословение, которое, что уже на данный момент очевидно, мало чем помогло.

«Фантастический Лиам Хемсворт наденет на себя мантию Белого Волка вместо меня. Я передаю эстафету с уважением ко времени, потраченному на воплощение Геральта, и вижу, с каким энтузиазмом Лиам изображает этого самого увлекательного и сложного из персонажей».

Кадры из четвертого сезона «Ведьмака»

Аня Чалотра, которая играет Йеннифер в сериале, вспоминает, как «плакала», когда узнала об увольнении Кавилла:

«Я так ярко это помню. Это действительно повлияло на меня. Мы были так привязаны к этим людям, и потеряли такого важного члена команды… Я вложила все в этого персонажа. Я начала работу над «Ведьмаком», имея немного опыта за плечами, и этот сериал для меня очень важен. Поэтому было больно».

Однако, по словам шоураннера Лорен Хиссрик, уход Кавилла «никогда не должен был стать концом «Ведьмака».

«Мы никогда не имели серьезных разговоров о том, что сериал не будет продолжаться. Сериал — это больше, чем один актер. Он больше, чем я. Есть серия книг, есть видеоигра. Мы — третья часть этого процесса. Так что «Ведьмак» живет, независимо от того, уйдем мы или нет».

Кадры из четвертого сезона «Ведьмака»

Третий сезон «Ведьмака», который вышел на Netflix в двух частях в июне и июле 2023 года, стал последним выступлением Кавилла в роли этого персонажа. Официальный дебют Хемсворта состоится 30 октября, когда четвертый выйдет в эфир. Первый тизер сезона в настоящее время имеет более 100 тысяч дизлайков. Впрочем, следует отметить, что хейт в первую очередь направлен на продюсеров, а не на нового актера.

Сам Лиам ранее рассказывал, что до получения роли не смотрел шоу, как и не читал книги и не играл в игры CDPR.

Белла Рамзи из The Last Of Us удалила соцсети из-за хейта: «Была очень зациклена на том, как Элли выглядит в игре»

