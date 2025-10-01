Новости Кино 01.10.2025 comment views icon

Netflix завершил съемки "Ведьмака" — они длились 7 лет

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Netflix доснял пятый сезон «Ведьмака» — теперь он переходит на стадию постпродакшена и готовится к релизу в 2026 году.

Последние сцены были сняты на домашней базе «Ведьмака», в студии Longcross. В ближайшие дни ожидаем кучу прощальных и эмоциональных публикаций, первую уже опубликовала Фрея Аллан (Цири) — в дополнение к некоторым фото с вечеринки после финальных съемок, которые обнародовал сайт Redanian Intelligence.

На данный момент стриминг выпустил три сезона «Ведьмака», все с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии, которого в последних двух в итоге заменил Лиам Хемсворт. Восприятие сериала было неоднозначным из-за противоречивых решений шоураннеров относительно сюжетных изменений и выбора актеров. Общая оценка шоу — 80% от критиков и 56% от зрителей на Rotten Tomatoes.

Интересно, что фаны даже подписывали петицию с просьбой заменить шоураннеров и вернуть Кавилла, которая собрала более 300 000 подписей; а первый тизер четвертого сезона с Лиамом в главной роли подбирается к отметке в 150 000 дизлайков.

Лиам Хемсворт в сериале «Ведьмак»

Сам Хемсворт в недавнем интервью признался, что год не заходил в соцсети, чтобы избежать хейта. Учитывая новые объявления каста для финальных сезонов, очевидно, что споров не избежать в дальнейшем: не все одинаково хорошо восприняли Лоренса Фишберна в роли Региса, а также изменение пола ключевого злодея.

К тому же Геральт в исполнении Лиама Хемсворта стал не единственной новинкой, так же Питер Муллан заменил Кима Боднию в роли Весемира.

Генри Кавилл (Геральт) и Ким Бодниа (Весемир) в первых сезонах «Ведьмака» / Netflix

Четвертый сезон выйдет на Netflix 30 октября, сразу со всеми 8 эпизодами и спецвыпуском о банде «Крыс», выжимкой из отмененного мини-сериала.

По подсчетам журналистов, четвертый сезон стал самым дорогим в истории шоу и обошелся в $221 млн (около $27 млн за эпизод). Общие расходы на франшизу Netflix тем временем приблизилась к $1 млрд с учетом спинофов.

