Новости Кино 09.09.2025 comment views icon

Сериал "Ведьмак" представил нового Весемира — актера "Колец власти" и "Гарри Поттера"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Серіал "Відьмак" представив нового Весеміра — актора "Перснів влади" і "Гаррі Поттера"

Сериал «Ведьмак» представит несколько важных изменений в четвертом сезоне: кроме Геральта в исполнении Лиама Хемсворта вместо Генри Кавилла, нам покажут обновленного Весемира.

Актер Ким Бодниа, который сыграл Весемира в первых трех сезонах «Ведьмака» к роли не вернется, вместо этого его персонажа на экране воплотит Питер Маллан, сообщает сайт Redanian Intelligence. Причиной замены стали конфликты в расписании, которые еще в прошлом году в интервью комментировали представители Кима:

«Ким не вернется на роль Весемира, поскольку его текущий съемочный график не вписывался в съемочный график 4 сезона «Ведьмака» на Netflix».

Маллан имеет большой послужной список в кино и был отмечен премией BAFTA и премией Каннского кинофестиваля. Среди его последних работ — «Озарк» и «Мир Дикого Запада»; есть и пара крупных фэнтезийных проектов, в частности сериал «Кольца власти», где он сыграл Дурина III, и «Гарри Поттер» с ролью пожирателя смерти Корбана Яксли. Актер также работал с Фрейей Аллан (Цири) в фильме ужасов «Бэгхед».

Серіал "Відьмак" представив нового Весеміра — актора "Перснів влади" і "Гаррі Поттера"
Питер Маллан в сериале «Кольца власти» / Amazon

В прошлом году стало известно, что Весемир, Ламберт и Коэн вернутся в 4 сезоне «Ведьмака» и будут включены в сюжетную линию «наших дней», а не воспоминания о Каэр Морхене.

Сейчас четвертый сезон «Ведьмака» находится на стадии постпродакшена. Релиз на Netflix, по слухам, состоится уже в октябре и со всеми 8 эпизодами за раз. Ранее мы видели только один официальный взгляд на Геральта в исполнении Хемсворта и массу утечек со съемок с образом в канонической кожанке. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

"Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг Анджея Сапковського
Лиам Хемсворт в образе Геральта в сериале «Ведьмак»

В этом же году ожидаем спецвыпуск «Крысы», который воссоздали из отмененного шоу.

Тем временем уже с 30 сентября в Украине стартуют продажи книги «Ведьмак: Перекресток воронов», ранее издательство КСД показало обложку и аннотацию.

Сериал «Ведьмак» от Netflix адаптирует один из самых смешных моментов из книг

Популярные новости

arrow left
arrow right
Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Ошибка в переводе «Игры в кальмара» испортила предысторию Игрока 388
Финальный эпизод "Декстер: Воскрешение" появился в сети — на русском языке
Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
"Блестящий детектив": критики оценили "Достать ножи 3" в 96% на Rotten Tomatoes
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Встреча "Сегуна" и "Игры в кальмара": трейлер нового сериала Netflix с королевской битвой 300 самураев
"Лучшая комедия лета": второй сезон сериала "Платонические отношения" от Apple TV+ получил 100% на Rotten Tomatoes
Не "Офис 2.0", но забавно: сериал "Газета" получил 85% на Rotten Tomatoes и продлен на 2-й сезон
Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Создатель "Настоящего детектива" снимает для Netflix таинственный сериал с Мэтью Макконахи и "новым" Вуди Харрельсоном
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
Сериал "Гарри Поттер" вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
Netflix раскрыл дату выхода "Франкенштейна" Гильермо дель Торо — сначала в кинотеатрах
На Amazon вышел сериал-приквел "Списка смертников" — триллер с 91% от аудитории Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить