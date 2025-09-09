Сериал "Ведьмак" представил нового Весемира — актера "Колец власти" и "Гарри Поттера"

Сериал «Ведьмак» представит несколько важных изменений в четвертом сезоне: кроме Геральта в исполнении Лиама Хемсворта вместо Генри Кавилла, нам покажут обновленного Весемира.

Актер Ким Бодниа, который сыграл Весемира в первых трех сезонах «Ведьмака» к роли не вернется, вместо этого его персонажа на экране воплотит Питер Маллан, сообщает сайт Redanian Intelligence. Причиной замены стали конфликты в расписании, которые еще в прошлом году в интервью комментировали представители Кима:

«Ким не вернется на роль Весемира, поскольку его текущий съемочный график не вписывался в съемочный график 4 сезона «Ведьмака» на Netflix».

Маллан имеет большой послужной список в кино и был отмечен премией BAFTA и премией Каннского кинофестиваля. Среди его последних работ — «Озарк» и «Мир Дикого Запада»; есть и пара крупных фэнтезийных проектов, в частности сериал «Кольца власти», где он сыграл Дурина III, и «Гарри Поттер» с ролью пожирателя смерти Корбана Яксли. Актер также работал с Фрейей Аллан (Цири) в фильме ужасов «Бэгхед».

В прошлом году стало известно, что Весемир, Ламберт и Коэн вернутся в 4 сезоне «Ведьмака» и будут включены в сюжетную линию «наших дней», а не воспоминания о Каэр Морхене.

Сейчас четвертый сезон «Ведьмака» находится на стадии постпродакшена. Релиз на Netflix, по слухам, состоится уже в октябре и со всеми 8 эпизодами за раз. Ранее мы видели только один официальный взгляд на Геральта в исполнении Хемсворта и массу утечек со съемок с образом в канонической кожанке. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

В этом же году ожидаем спецвыпуск «Крысы», который воссоздали из отмененного шоу.

Тем временем уже с 30 сентября в Украине стартуют продажи книги «Ведьмак: Перекресток воронов», ранее издательство КСД показало обложку и аннотацию.