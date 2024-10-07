Для четвертого сезона «Ведьмака» сняли сцену пыток Цири

Следуя романам «Крещение огнем» и «Башня ласточки» Анджея Сапковского, четвертый сезон «Ведьмака» сезон представит ужасный поворот жизни Цири.

Третий сезон закончился тем, что Цири Фрейя Аллан присоединилась к к группе молодых разбойников, которые называли себя «Крысами». В банде Цири взяла себе псевдоним Фалька. Это историческое в мире «Ведьмака» имя свидетельствует об изменениях в ее характере. До сих пор она была доброжелательной, но теперь становится причастной к ограблениям и убийствам.

Барон, дочь которого ограбили «Крысы», нанимает известного убийцу, Лео Бонарта, который был способен убивать не только людей, но и ведьмаков. Его в четвертом сезоне сыграет Шарлто Копли. Барон приказывает доставить Фальку живой, а остальных «Крыс» убить. По книгам, Бонарт таскал закованную Цири на цепи, избивая и вводя наркотики, а позже заставлял участвовать в боях.

Известно, что Фрея Аллан снялась в сцене пыток. В ней она в лохмотьях и в синяках. Эта сцена была снята во время блока 3, а это означает, что она произойдет в пятом или шестом эпизодах. Вполне вероятно, что в этой сцене пыток участвовал Лео Бонхарт.

В книгах Бонарт в конце концов решает передать Цири Нильфгаарду. Она должна быть продана агенту нильфгардской секретной службы Стефану Скеллену, которого в сериале сыграл Джеймс Пьюрфой. Но в конце концов Цири вырывается из лап Бонарта. Позже Цири столкнется с другим наемником Нильфгаарда, Риспата Ла Пуанта играет Эндрю Френч.

«Крысы» будут широко представлены в первых четырех сериях четвертого сезона. Маловероятно, что их конфронтация с Бонартом состоится до конца четвертого эпизода. На данный момент Кристель Элвин (Мистле), Бен Рэдклифф (Гиселер), Эгги К. Адамс (Искра) и Коннор Кроуфорд (Ассе) появились во время третьей стороны съемок. Это означает, что «Крысы» продержатся по крайней мере до пятой, или до шестой серии. Трудно сказать, как конкретнее будут развиваться события — сериал очень часто и очень далеко отходит от книжной истории.

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Источник: Redanian Intelligence