"Мы никого не хотели заставлять": создатели "Ведьмака" от Netflix объяснили, почему Генри Кавилл ушел из сериала

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Ми нікого не хотіли змушувати": творці "Відьмака" від Netflix пояснили, чому Генрі Кавілл пішов з серіалу

Об уходе Генри Кавилла с роли Геральта в сериале «Ведьмак» объявили еще три года назад, однако с тех пор фанам так и не предоставили приличного объяснения. Сейчас шоураннер Лорен Хиссрик вернулась к теме.

В интервью Entertainment Weekly Хиссрик объясняет, что разговоры об уходе продолжались «некоторое время», прежде чем решение было принято окончательно:

«У него были планы на другие роли, которым он хотел посвятить себя полностью. А мы не хотели его удерживать и заставлять делать то, чего он не хочет делать. Думаю, именно поэтому это решение выглядело действительно симбиотическим».

Генрі Кавілл у ролі Ґеральта в серіалі "Відьмак"
Кадры из сериала «Ведьмак»

«Другие роли», о которых упомянула шоураннер, в то время, вероятно, касались Супермена (чего так и не произошло) и сериала Warhammer 40K от Amazon, который сейчас находится в разработке.

«Больничное фото» Генри Кавилла содержит намек на образ «Горца» и пасхалку к сериалу Warhammer 40 000 от Amazon

Геральт в исполнении Лиама Хемсворта стал не единственной новинкой в четвертом и пятом сезонах шоу: так же Питер Муллан заменил Кима Боднию на роли Весемира. Хиссрик подтвердила предыдущие сообщения о том, что этот уход связан с «конфликтом расписания» (Бодниа работал над фильмом о Формуле-1 с Брэдом Питтом, где сыграл Каспара).

«Я разговаривала с Кимом об этом, и он был опустошен. Ему нравилось играть Весемира. Кроме того, Формула-1 это большой фильм, поэтому я понимаю, что они не обязательно могли вписаться в наш график. Поэтому пришел Питер, и я считаю, что всегда здорово, когда приходят действительно опытные актеры и знают, что они кого-то заменяют. У Кима очень характерный акцент. Муллан его сразу заметил. Он спросил: «Как мне изменить свой акцент, чтобы сделать его немного больше похожим?» Абсолютный профессионал».

Серіал "Відьмак" представив нового Весеміра — актора "Перснів влади" і "Гаррі Поттера"
Генри Кавилл (Геральт) и Ким Бодниа (Весемир) в первых сезонах «Ведьмака» / Netflix

Напомним, что четвертый сезон «Ведьмака» выйдет уже 30 октября — сразу со всеми эпизодами и спецвыпуском о банде Крыс. Ранее Netflix показал первый тизер, который на данный момент собрал более 100 тыс. дизлайков и новые кадры с Цири (Фрея Аллан), Йеннефер (Аня Чалотра), Лютиком (Джои Бетти) и Регисом (Лоренс Фишберн).

Netflix потратил на сериал «Ведьмак» и спинофы около $1 млрд, четвертый сезон — самый дорогой

