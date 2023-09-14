Тим Бёртон говорит, что в ИИ-имитациях его стиля не хватает «человечности и души» — даже если результаты «достаточно хорошие»

Авторы BuzzFeed с помощью генеративного искусственного интеллекта изобразили персонажей Disney в стиле Тима Бёртона, и сам режиссер испытывает смешанные чувства относительно такого творчества.

В интервью The Independent Бёртон заявил, что результаты работы ИИ с его художественным стилем были «очень хорошими», однако чувствовалось, что в рисунках «не хватает чего-то важного».

«Это напомнило мне предрассудки некоторых культур типа «не фотографируй меня, потому что это отнимает душу». Это что-то плохое, это забирает что-нибудь из вашей души или из психики. Это тревожно, особенно если это касается вас. Это как робот, который отнимает вашу человечность и душу», — сказал Бёртон.

В статье BuzzFeed для генерации изображений использовался инструмент Midjourney — нейросеть изобразила персонажей Disney из фильмов «Ледяное сердце», «Русалочка», «Принцесса и лягушка», «Красавица и чудовище» в стиле Тима Бёртона. Вот, например, один из результатов:

Замечания Бёртона снова направляют к дебатам по поводу использования искусственного интеллекта для создания художественных произведений. С запуском Midjourney, Stable Diffusion и Dall-E любой пользователь получил возможность быстро сгенерировать необходимое ему изображение — одно из таких даже победило на всемирном художественном конкурсе, что вызвало гневную реакцию у художников, взволнованных потенциальной потерей рабочих мест.

Ну и конечно есть вопрос авторского права — нейросети сканируют интернет в поисках данных и могут учиться на работах художников, которые не давали на это своего согласия. В результате некоторые сгенерированные ИИ-инструментами работы могут напоминать оригинальные произведения. Трое художников уже судятся со Stability AI, Midjourney и DeviantAr.

В то же время некоторые крупные развлекательные компании, такие как Marvel, начали экспериментировать с технологией (в частности, вступление в сериал «Секретное вторжение» создал ИИ). А недавно суд США постановил, что произведения искусственного интеллекта не могут быть защищены авторским правом.

Источник: Insider