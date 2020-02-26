У Disney новый гендиректор — Боб Чапек. Бывший глава Боб Айгер теперь сосредоточится на творческом направлении бизнеса





Бывший глава Disney Боб Айгер (слева) и новый CEO Боб Чапек (справа)

У Disney большие перемены в верхнем эшелоне руководства. Глава The Walt Disney Роберт Аллен «Боб» Айгер, возглавлявший компанию с 2005 года и сделавший ее столь успешной решил покинуть пост и отойти от прямого управления. Сразу оговорим, что Боб Айгер не уходит из Disney, он останется в должности председателя совета директоров — текущий контракт истекает 31 декабря 2021 года (с большой вероятностью, он будет продлен на новый срок) — и сосредоточится на творческом направлении.

Disney решила не приглашать никого извне, и назначила своего человека. Что занятно, его тоже зовут Боб. На посту CEO Боба Айгера, сменит Боб Чапек, работающий на компанию последние 27 лет. С 2015 года он занимался исключительно развитием тематических парков, а с 2018-го стал отвечать еще и за другие потребительские продукты Disney.

Как отмечает Variety, назначение стало сюрпризом не только для участников рынка, но и для некоторых топ-менеджеров. В то же время Айгер считает, что именно сейчас (после завершения поглощения Fox и запуска Disney+) «самое лучшее время» для передачи власти, а Боб Чапек как никто другой достоин этой должности.

«За последние 12 месяцев компания стала больше и сложнее. После раcпределения ресурсов и реализации основной части нашей стратегии, я осознал, что хочу уделять как можно больше времени творческой стороне нашего бизнеса. В 2021 году это станет нашим главным приоритетом». Боб Айгер, бывший глава Disney Как логично предположил ресурс Axios, назначение Чапека может указывать на то, что в обозримом будущем Disney начнет больше инвестировать в развитие парков и других офлайн-развлечений, которые уже сейчас генерируют немалую часть выручки компании. Айгера критикуют за его высокую зарплату — в 2018 году она составила $66 млн, и сравнивают его состояние с капиталом наследницы семьи Дисней — $690 млн против $500 млн. Журналисты называют Роберта Айгера человеком, который вдохнул в Disney новую жизнь, а коллеги отмечают его дальновидность и творческий подход к принятию решений. Но кто бы что не говорил про Боба Айгера, его вклад в развитие Disney сложно переоценить (именно под его руководством Disney купила Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox, а также развернула направление онлайн-кинотеатров). За свою историю существования Disney выпустила пять мировых фильмов-хитов, и все они появились благодаря решениям Айгера. Пока конкуренты избегали рисков, Айгер покупал Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox. После прихода Айгера на свою должность капитализация компании выросла с $50 млрд до $250 млрд в 2019 году, а акции подорожали на 450% — с $25 до $140 за штуку. В апреле глава компании сообщил, что в 2021 году готовится уйти в отставку. Доход Disney за финансовый 2018 год составил $59,4 млрд — это на 7,8% больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль составила $12,6 млрд, став больше на 40,3%. Для сравнения, в 2005 году она равнялась $2,5 млрд. В 2019 году только от продаж билетов в кино Disney заработала более $8 млрд и выпустила 8 из 10 самых кассовых фильмов года в США.

Источник: Axios, Variety, Indiewire и VC