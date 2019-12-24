80% самых кассовых фильмов в 2019 году были произведены Disney





2019-й выдался рекордным для Disney: 8 из 10 самых кассовых фильмов года в США, а также запуск стрим-сервиса Disney +. Новый рекорд компании следует за премьерой очередной серии космической саги «Звёздных войн» – «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», которая собрала в первый уикенд $175,5 млн в домашнем прокате.

Релизы Disney в текущем году составляют коллекцию гарантированных хитов: «Капитан Марвел», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома» завершили «Сагу бесконечности». «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2» стали долгожданными продолжениями любимых франшиз, «Аладдин» и «Король Лев» – удачными ремейками популярных в 1990-е годы мультфильмов. Общая выручка Disney уже превысила $10 млрд.

Студия начала десятилетие с двух основных приобретений: Marvel Entertainment в 2009 году и Lucasfilm в 2012 году. Суммарные инвестиции в размере более $8 млрд сразу же окупились. Marvel Studios заработала более $28 млрд, а «Звёздные войны» стали ключевым элементом стрим-сервиса Disney +. Главная цель компании заключалась в том, чтобы создать франшизы, которые можно было использовать в течение продолжительного времени. Эта стратегия оказалась успешной – Disney доминировала каждый год на протяжении последних 10 лет.

Единственные годы, когда студия не была целиком представлена в топ-10 самых кассовых релизов, были в период между 2011 и 2013 годами, незадолго до выхода новых фильмов франшизы «Звёздные войны» и в тот момент, когда вселенная Marvel только набирала обороты.

Следующий год для Disney будет менее насыщенным. Ожидается несколько громких картин, включая экранизацию «Мулан», а также марвеловские «Чёрная вдова» и «Вечные». Большую часть внимания компания будет уделять своему сервису Disney +, заманивая зрителя эксклюзивами. К 2021 году, когда на экраны выйдет «Аватар-2» и ряд других ожидаемых фильмов, Disney может в полной мере доминировать не только в прокате, но и на рынке потоковых сервисов.

Источник: The Verge