Новости

У Генри Кавилла из-за аномальной жары вышел из строя кулера компьютера — конечно же, актер самостоятельно поменял проблемный компонент

У Генри Кавилла из-за аномальной жары вышел из строя кулера компьютера — конечно же, актер самостоятельно поменял проблемный компонент

Генри Кавилл в очередной раз демонстрирует, что его повседневная жизнь не лишена самых обычных геймерских забот — таких, как замена кулера компьютера. Именно с замены системы охлаждения своего игрового ПК посол доброй воли PC-гейминга, фанат Warhammer и мистер Ведьмак собственной персоной начал прошлое воскресное утро и, если судить по фото из Instagram, актер справился с этой задачей на отлично. Ну да, конечно, кто бы сомневался?

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Если помните, несколько лет назад Генри Кавилл своими руками (без чьей-либо помощи) впервые собрал игровой ПК из предварительно приобретенных компонентов этому предшествовало признание актером преимущества ПК над консолями и волна соответствующих мемов. И вот сейчас перед Генри Кавиллом встала задача провести небольшой апгрейд собственного игрового ПК в связи с выходом из строя старого кулера. Сам актер считает, что недавняя аномальная жара в Великобритании сыграла в этом не последнюю роль.

 

Посмотреть это сообщение в Instagram

 

Сообщение, распространенное Henry Cavill (@henrycavill)

Кавилл выбрал кулер NZXT Kraken Z73⁠, который считается одним из лучших в своем сегменте, и дополнительно заменил стандартные вентиляторы эстетичным аналогом Noctua в коричнево-бежевом цвете. По итогу актер показал обновленный ПК с аккуратно сложенными кабелями (как видим, Кавилл умеет в кабель-менеджмент) и отметил, что ПК теперь работает очень тихо.

Курс
UI/UX Design
Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
UI/UX Design

Галерея

111

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Генри Кавилл получил положительный тест на Covid-19, поэтому Netflix пришлось приостановить съемку третьего сезона «Ведьмака», где актер играет главную роль — продолжение шоу по произведениям Анджея Сапковского начали снимать в апреле и планировали завершить до сентября, а выпустить его собираются в 2023 году. Похоже, Генри Кавилл на больничном времени даром не теряет.

Генри Кавилл все же собрал игровой ПК своими руками — на базе AMD Ryzen 9 3900X и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить