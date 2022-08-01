У Генри Кавилла из-за аномальной жары вышел из строя кулера компьютера — конечно же, актер самостоятельно поменял проблемный компонент

Генри Кавилл в очередной раз демонстрирует, что его повседневная жизнь не лишена самых обычных геймерских забот — таких, как замена кулера компьютера. Именно с замены системы охлаждения своего игрового ПК посол доброй воли PC-гейминга, фанат Warhammer и мистер Ведьмак собственной персоной начал прошлое воскресное утро — и, если судить по фото из Instagram, актер справился с этой задачей на отлично. Ну да, конечно, кто бы сомневался?

Если помните, несколько лет назад Генри Кавилл своими руками (без чьей-либо помощи) впервые собрал игровой ПК из предварительно приобретенных компонентов — этому предшествовало признание актером преимущества ПК над консолями и волна соответствующих мемов. И вот сейчас перед Генри Кавиллом встала задача провести небольшой апгрейд собственного игрового ПК в связи с выходом из строя старого кулера. Сам актер считает, что недавняя аномальная жара в Великобритании сыграла в этом не последнюю роль.

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Henry Cavill (@henrycavill)

Кавилл выбрал кулер NZXT Kraken Z73⁠, который считается одним из лучших в своем сегменте, и дополнительно заменил стандартные вентиляторы эстетичным аналогом Noctua в коричнево-бежевом цвете. По итогу актер показал обновленный ПК с аккуратно сложенными кабелями (как видим, Кавилл умеет в кабель-менеджмент) и отметил, что ПК теперь работает очень тихо.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Галерея

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Генри Кавилл получил положительный тест на Covid-19, поэтому Netflix пришлось приостановить съемку третьего сезона «Ведьмака», где актер играет главную роль — продолжение шоу по произведениям Анджея Сапковского начали снимать в апреле и планировали завершить до сентября, а выпустить его собираются в 2023 году. Похоже, Генри Кавилл на больничном времени даром не теряет.