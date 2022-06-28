У Илона Маска уже более 100 миллионов подписчиков в Twitter — около 20 млн добавилось после подписания соглашения о покупке соцсети

Количество подписчиков Илона Маска в социальной сети Twitter достигло психологической отметки в 100 миллионов — основатель Tesla, SpaceX и самый богатый человек мира вот-вот войдет в пятерку самых влиятельных людей в Twitter с самой большой аудиторией фолловеров. Разрыв между Маском (6-е место рейтинга) и известным футболистом Криштиану Роналду (5-е место) составляет всего 1,3 млн.

Не секрет, что Илон Маск — пылкий поклонник соцсети Twitter, где он оказывает колоссальное влияние. Благодаря армии ярых поклонников эксцентричный бизнесмен способен одним твитом уронить или поднести на невероятный уровень котировки акций или криптовалют, причем иногда совершенно случайно (как это было с компанией Signal Advance). Своими твитами бизнесмен нередко будоражит фондовые рынки и навлекает на себя гнев американского регулятора SEC. Ранее издание Financial Times в своей статье назвало это влияние на рынок «эффектом Илона». Как тут не вспомнить недавний случай, как твит Илона Маска о покупке Coca-Cola и кокаин стал вторым самым популярным в истории платформы — шутка тогда собрала 4,5 млн лайков.

Показательны также темпы роста популярности Илона Маска в Twitter — в начале 2018 года у него было 18 млн подписчиков, а в конце апреля на момент подписания соглашения о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов аудитория составляла 83,6 млн подписчиков. То есть, за два месяца Илон Маск добавил еще почти 20 млн подписчиков в Twitter.

Что касается сделки с Twitter, ее сначала хотели закрыть до конца 2022 года, но в начале мая Илон Маск приостановил его выполнение — из-за подозрений в занижении количества фейковых спам-аккаунтов в отчетах компании, а в начале июня упомянул о своем праве не завершать соглашение, если руководство откажется предоставить ему больше данных о фейковых учетных записях. На этом фоне особенно иронично выглядит недавнее исследование, что 23% подписчиков Илона Маска в Twitter — фейковые или спам-аккаунты.

Сам Илон Маск таинственно исчез из публичного поля и ничего не публиковал в Twitter с 21 июня. Возможно, бизнесмен снова решил немного отдохнуть от соцсети — раньше он уже делал такие паузы. Впрочем, у этой паузы есть все шансы стать самой длинной за всю историю пребывания Маска в Twitter.