У Львівському національному університеті імені Івана Франка з’явилась лабораторія штучного інтелекту

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Про відкриття освітньо-наукової лабораторії технологій штучного інтелекту розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед основних завдань лабораторії — аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту. За словами міністра, уже зараз в ній ведуться роботи щодо самокерованих автомобілів, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання, комп’ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності тощо.

Повідомляється, що лабораторія має на меті використовувати результати досліджень у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій.

Роботу лабораторії координує проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, Експерт програмного комітету Європейської комісії «Інформаційні та комунікаційні технології» Horizon 2020 Віталій Кухарський. Науковим керівником лабораторії призначено Романа Шувара, завідувача кафедри системного проєктування факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Мінцифра також розробила каталог освітніх програм для вступників університетів з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту. У каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп’ютерний зір, розпізнавання образів, обробка природної мови. Заклади вищої освіти можуть знайти аналогічні програми, партнерів-роботодавців, меценатів та студентів.

Лабораторія також налагоджує співпрацю з міжнародними компаніями, такими як GlobalLogic та EPAM.

Проєкт створено Комітетом з розвитку штучного інтелекту в Україні при Міністерстві цифрової трансформації та Міністерством освіти і науки України. Планується, що найближчим часом такі ж лабораторії з’являться й в інших університетах України — у Запоріжжі, Харкові та Одесі.