У Microsoft очередная реструктуризация и перестановки в руководстве — бывший глава Surface теперь руководит Windows и всем аппаратным бизнесом





Панос Панай, вице-президент Microsoft

Microsoft затеяла очередную реструктуризацию с крупными кадровыми перестановками в руководящем составе. Вследствие этих внутренних изменений вице-президент Microsoft и глава подразделения Surface Панос Панай возьмет на себя управление еще двумя направлениями: Windows, которое не является приоритетным для компании, причем уже давно, а также потребительскими устройствами.

Как сообщает ZDNet, еще до недавнего времени независимые подразделения Windows Experience (клиентская часть) и команда разработчиков аппаратного обеспечения теперь объединены в единую структурную единицу под названием Windows + Devices. Директор по продуктам Панос Панай и станет главой этого новообразованного подразделения. Это вполне можно рассматривать как лишнее доказательство того, насколько серьезно Microsoft относится к более тесному взаимодействию «софтовой» и «харварной» команд не только по Surface, но и далеко за пределами категории.

Джо Белфиоре, вице-президент Microsoft

Бывший глава Windows Phone Джо Белфиоре, который до этого момента управлял разработкой Windows и потребительских устройств, позже в этом году возьмет на себя развитие Office. Стоит отметить, что большую часть своей карьеры и работы в Microsoft Джо Белфиоре посвятил именно разработке Windows: Windows 95, пользовательский интерфейс Windows XP, Windows Media Center и, конечно же, Windows Phone — ко всему этому он приложил свою руку. Теперь же Белфиоре будет помогать развивать направление Office Experience Group, которое занимается основными приложениями Office. Также сообщается, что в его обязанности по-прежнему будет входить курирование команды Essential Products Inclusive Community — развитие веб-платформы (браузер Edge) и сопутствующее ПО для Android и iOS.

Примерно два года назад Microsoft объединила команды, отвечающей за развитие облачных решений (Azure) и искусственного интеллекта. Новая реструктуризация не затрагивает это направление, которое и является приоритетным для компании.

Microsoft пытается лучше интегрировать Windows и устройства Surface, что особенно важно для Surface Hub 2S и складного планшета Surface Neo с двумя экранами. Судя по всему, Паносу Панаю отведена важная роль в этой новой главе истории. В то же время места в высшем руководстве Microsoft он не получит. Он будет отчитываться перед Раджешом

Что интересно, ZDNet также сообщает, что Панай, возможно, рассматривал переход на новую должность внутри или за пределами Microsoft. Сообщается, что как один из вариантов он рассматривал возможность присоединиться к Apple. Ниже приводим часть внутреннего письма (в переводе на русский), подписанного новым руководителем Windows + Devices и разосланного сотрудникам.

«Лично я очень рад [возможности] стать во главе Windows Client в Microsoft, что поможет нам упростить процессы принятия решений, четко определить наши приоритеты и обеспечить конечным пользователям наилучшее впечатления от кремния до операционных систем через ПО Microsoft и устройства (как сторонних компаний, так и Surface), подключенных к сервисам Мы убеждены, что это поможет улучшить впечатления от Windows Client для всей экосистемы ПК. Совместна разработка аппаратного и программного обеспечения поможет нам добиться больших успехов в наших долгоиграющих проектах Windows (двухэкранные устройства, разнообразие устройств, возможности подключения, платформа для приложений и т.д.), а наличие единого координационного центра в Windows Client Experience, обеспечивающего согласование приоритетов и распределение ресурсов для всех клиентов Windows, поможет всем нам ускорить инновации и улучшить выполнение задач. Это такое удивительное время и возможность повысить продуктивность Windows и наших клиентов, использующих Windows. Это будет нелегко, но наращивание темпов роста будет ключевым в стратегии нашей компании». Панос Панай, глава подразделения Microsoft Windows + Devices

Источник: The Verge и ZDNet