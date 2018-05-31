У смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL фактический производитель будет тот же, что у Nokia

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Сегодня стало известно, что производством третьего поколения смартфонов Pixel будет заниматься FIH Mobile, являющаяся дочерним предприятием Foxconn. Эта же компания сейчас занимается разработкой и производством мобильных устройств Nokia для финской HMD Global.

Источником сведений выступает ресурс Winfuture.de, в распоряжении которого оказался внутренний документ Google.

Таким образом, Google впервые выберет себе в производственные партнеры для выпуска смартфонов менее известную компанию. Напомним, что за время существования линейки Nexus производственными партнерами поискового гиганта выступали Samsung, LG, ASUS, Motorola и Huawei. Оригинальные Pixel и Pixel XL, хотя и выпускались HTC, Google рекламировала как «свои» и украшала своим логотипом. Во втором поколении производить старшую модель Pixel 2 XL поручили LG, а младшая Pixel 2 осталась за HTC.

В документе указано, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут построены на SoC Snapdragon 845. Также там упоминается «новое оборудование для отображения изображения». Вероятно, здесь подразумевается дисплей с вырезом в верхней части, на который указывала недавняя утечка защитных стекол передних панелей.

В качестве ориентировочных сроков выхода третьего поколения смартфонов Pixel в документе указывается август–сентябрь.

Источник: Winfuture.de