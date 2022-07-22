У Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале года

Tesla существенно нарастила свои производственные мощности на четырех имеющихся в наличии автомобильных заводах — их суммарная мощность достигает двух миллионов машин в год. Это следует из недавнего финансового отчета за второй квартал, который известный производитель электромобилей завершил с рекордными показателями За апрель-июнь Tesla получила доход $16 934 млрд, что на $400 млн выше консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит несмотря на первое за два года сокращение продаж из-за 22-дневной остановки завода в Шанхае (это повлекло за собой сокращение производства более чем на 50 000 автомобилей).

Всего за квартал Tesla впечатляюще увеличила производственные мощности на всех своих заводах — в 1,6 раза, с 1,2 млн до 1,9 млн в год. И это, безусловно, весомое достижение. Вот заявленная производителем мощность на конец первого квартала 2022 года (слева) по сравнению с новой мощностью, уведомленной сегодня, на конец второго квартала 2022 года (справа):

Очередная модернизация главного завода во Фримонте помогла увеличить объемы выпуска Model 3 и Model Y еще на 10% — с 500 тыс. до 550 тыс. автомобилей в год. На днях сообщалось о выпуске двухмиллионного электромобиля. В то же время общие продажи электромобилей Tesla достигли почти 3 млн.

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Сильнее всего производственные мощности выросли на шанхайской Гигафабрике Tesla — с 450 тыс. до более 750 тыс. автомобилей в год, что с большим отрывом делает предприятие крупнейшим заводом по выпуску электромобилей в мире. Ранее сообщалось, что после запуска второй Giga Shanghai (скорее всего, это произойдет в конце 2023 года), общая мощность заводов Tesla в Китае составит 1,5 млн машин в год. В отчете Tesla отметила, что после вынужденной остановки из-за новой вспышки коронавируса в последний месяц квартала завод установил рекорд по производству, а недавние модернизации обеспечат устойчивое дальнейшее наращивание темпов производства. Также компания опубликовала новые фотографии Giga Shanghai.

В марте-апреле Tesla с интервалом в две недели открыла два новых завода — первый европейский Giga Berlin-Brandenburg и еще один в США Giga Texas. На обоих уже началось серийное производство компактного кроссовера Model Y, и сейчас автопроизводитель постепенно увеличивает темпы производства. Для обоих заводов указана одинаковая мощность — по 250 тыс. Что интересно, на Giga Texas компания вышла на такую ​​мощность даже с предварительной конструкцией аккумуляторных блоков. Теперь инженеры настраивают линии, где будут выпускаться Model Y с новой оптимизированной конструкцией и элементами 4680 собственной разработки (аккумуляторный блок выступает частью конструкции кузова, соединяющего переднюю и заднюю части днища). Это обеспечит дальнейшее наращивание объемов производства.

Новые фото Giga Texas:

И еще снимки немецкой Giga Berlin-Brandenburg — там команда уже вышла на темпы выпуска 1000 Model Y еженедельно, с использованием классических батарейных элементов 2170:

В начале года Илон Маск допускал, что Tesla может отгрузить клиентам 1,5 млн машин по итогам 2022 года. Это совпадает с предварительными оценками отраслевых наблюдателей. За первое полугодие Tesla уже отгрузила клиентам 563 295 автомобилей. То есть, чтобы достичь цели, нужно удвоить результат предыдущих двух кварталов и реализовать почти 940 тыс. авто. В нынешних условиях это кажется нереальным Tesla, как и другие мировые бренды, испытывает значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики, что отрицательно сказывается на ценовой политике. В то же время на фоне приближающейся глобальной рецессии из-за войны в Украине Tesla, как и другие крупные IT-компании, замедляет наем персонала и сокращает отдельные команды, но ранее Tesla уже неоднократно доказывала, что способна удивлять и совершать подобные технологические подвиги.