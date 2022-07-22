Новости

У Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале года

У Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале года

Tesla существенно нарастила свои производственные мощности на четырех имеющихся в наличии автомобильных заводах — их суммарная мощность достигает двух миллионов машин в год. Это следует из недавнего финансового отчета за второй квартал, который известный производитель электромобилей завершил с рекордными показателями У Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале годаУ Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале годаЗа апрель-июнь Tesla получила доход $16 934 млрд, что на $400 млн выше консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит несмотря на первое за два года сокращение продаж из-за 22-дневной остановки завода в Шанхае (это повлекло за собой сокращение производства более чем на 50 000 автомобилей).

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Всего за квартал Tesla впечатляюще увеличила производственные мощности на всех своих заводах — в 1,6 раза, с 1,2 млн до 1,9 млн в год. И это, безусловно, весомое достижение. Вот заявленная производителем мощность на конец первого квартала 2022 года (слева) по сравнению с новой мощностью, уведомленной сегодня, на конец второго квартала 2022 года (справа):

11

Очередная модернизация главного завода во Фримонте помогла увеличить объемы выпуска Model 3 и Model Y еще на 10% — с 500 тыс. до 550 тыс. автомобилей в год. На днях сообщалось о выпуске двухмиллионного электромобиля. В то же время общие продажи электромобилей Tesla достигли почти 3 млн.

Завод Tesla во Фримонте выпустил двухмиллионный электромобиль, а общий объем продаж достиг почти 3 млн

Курс
Python
Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python

Сильнее всего производственные мощности выросли на шанхайской Гигафабрике Tesla — с 450 тыс. до более 750 тыс. автомобилей в год, что с большим отрывом делает предприятие крупнейшим заводом по выпуску электромобилей в мире. Ранее сообщалось, что после запуска второй Giga Shanghai (скорее всего, это произойдет в конце 2023 года), общая мощность заводов Tesla в Китае  составит 1,5 млн машин в год. В отчете Tesla отметила, что после вынужденной остановки из-за новой вспышки коронавируса в последний месяц квартала завод установил рекорд по производству, а недавние модернизации обеспечат устойчивое дальнейшее наращивание темпов производства. Также компания опубликовала новые фотографии Giga Shanghai.

11

В марте-апреле Tesla с интервалом в две недели открыла два новых завода — первый европейский Giga Berlin-Brandenburg и еще один в США Giga Texas. На обоих уже началось серийное производство компактного кроссовера Model Y, и сейчас автопроизводитель постепенно увеличивает темпы производства. Для обоих заводов указана одинаковая мощность — по 250 тыс. Что интересно, на Giga Texas компания вышла на такую ​​мощность даже с предварительной конструкцией аккумуляторных блоков. Теперь инженеры настраивают линии, где будут выпускаться Model Y с  новой оптимизированной конструкцией и элементами 4680 собственной разработки (аккумуляторный блок выступает частью конструкции кузова, соединяющего переднюю и заднюю части днища). Это обеспечит дальнейшее наращивание объемов производства.

Новые фото Giga Texas:

11

И еще снимки немецкой Giga Berlin-Brandenburg — там команда уже вышла на темпы выпуска 1000 Model Y еженедельно, с использованием классических батарейных элементов 2170:

11

В начале года Илон Маск допускал, что Tesla может отгрузить клиентам 1,5 млн машин по итогам 2022 года. Это совпадает с предварительными оценками отраслевых наблюдателей. За первое полугодие Tesla уже отгрузила клиентам 563 295 автомобилей. То есть, чтобы достичь цели, нужно удвоить результат предыдущих двух кварталов и реализовать почти 940 тыс. авто. В нынешних условиях это кажется нереальнымУ Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале годаУ Tesla теперь есть четыре автомобильных завода, которые вместе могут производить почти два миллиона машин в год — в 1,6 раза больше, чем в начале годаTesla, как и другие мировые бренды, испытывает значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики, что отрицательно сказывается на ценовой политике. В то же время на фоне приближающейся глобальной рецессии из-за войны в Украине Tesla, как и другие крупные IT-компании, замедляет наем персонала и сокращает отдельные команды, но ранее Tesla уже неоднократно доказывала, что способна удивлять и совершать подобные технологические подвиги.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить