Завод Tesla во Фримонте выпустил двухмиллионный электромобиль, а общий объем продаж достиг почти 3 млн

Tesla отметилась очередным весомым достижением — на главном заводе во Фримонте (округ Аламида, штат Калифорния) с конвейера сошел двухмиллионный по счету электромобиль компании. На важную веху в развитии бизнеса обратил внимание соучредитель и CEO Tesla Илон Маск, поздравив команду с этим достижением.

To think that Fremont was just a derelict building & Giga Nevada was just rocks & bushes when started! California used to have a dozen car factories. NUMMI was last to close. Now, Tesla Fremont is the biggest car factory in North America! — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Само собой, это было бы невозможно без другого завода, Gigafactory 1 в Неваде — совместного предприятия Tesla и Panasonic, где выпускаются двигатели и батареи для американских Model 3 и Model Y. Чтобы добиться такого результата, понадобилось более 10 лет — в 2010 году Tesla выкупила предприятие (NUMMI) у General Motors и Toyota за $50 млн. Что касается Gigafactory 1, то батарейная фабрика, совладельцем которой является Panasonic, заработала в 2017 году. И путь к двухмиллионному электромобилю, как известно, оказался чрезвычайно тернистым. Пожалуй, самым тяжелым периодом в истории Tesla можно считать «производственный ад» с Model 3 в 2017 году, когда компания была в шаге от банкротства, а Илон Маск серьезно обдумывал продажу бизнеса Apple. Это все осталось позади и о тех темных временах в истории Tesla сейчас уже никто не вспоминает.

Ранее в этом году завод Tesla во Фримонте стал самым производительным на территории США, а в прошлом месяце стало известно, что Tesla теперь производит больше автомобилей на этом заводе, чем когда им управляли GM и Toyota. В одном из твитов Илон Маск не упустил шанс подшутить над GM, которая собирается выпускать электрокроссовер Chevy Blazer EV 2024 в Мексике, и назвал автомобили Tesla «самыми американскими» с точки зрения локализации производства (кстати, это подтверждается и независимыми оценками).

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Teslas are the most made-in-USA vehicles — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Отметку в первый миллион Tesla преодолела в марте 2020 года, в апреле 2021 года вышла на полтора миллиона, а в сентябре 2021 перепрыгнула планку в 2 миллиона проданных авто. Важно отметить, что на 30 июня 2022 года общие продажи электромобилей Tesla достигли почти 3 млн (если точнее, 2 899 877 единиц).

Tesla была основана в 2003 году, но свой первый автомобиль компания выпустила только в 2008 году (подробнее об истории Tesla — в отдельном материале).

В марте-апреле Tesla с интервалом в две недели открыла два новых завода — первый европейский Giga Berlin-Brandenburg и еще один в США Giga Texas. На обоих уже началось серийное производство компактного кроссовера Model Y, и сейчас автопроизводитель постепенно увеличивает темпы производства. Причем Giga Texas выпускает Model Y с новой оптимизированной конструкцией и элементами 4680 собственной разработки (аккумуляторный блок выступает частью конструкции кузова, соединяющего переднюю и заднюю части днища).

Во время конференц-звонка с инвесторами по итогам первого квартала, когда Tesla впервые получила более $3 млрд чистой прибыли, CEO Илон Маск выразил надежду, что Tesla отгрузит клиентам 1,5 млн машин по итогам 2022 года. Это совпадает с предварительными оценками отраслевых наблюдателей. Интересно, удастся ли Tesla наверстать упущенное из-за остановки завода в Шанхае в начале года и преодолеть нынешние сложности Tesla, как и другие мировые бренды, испытывает значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики, что отрицательно сказывается на ценовой политике. В то же время на фоне приближающейся глобальной рецессии из-за войны в Украине Tesla, как и другие крупные IT-компании, замедляет наем персонала и сокращает отдельные команды, чтобы наконец достичь цели. До конца месяца Tesla опубликует полный финансовый отчет за второй квартал и, вероятно, расскажет больше о ближайших планах.