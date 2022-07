Завод Tesla во Фримонте выпустил двухмиллионный электромобиль, а общий объем продаж достиг почти 3 млн

Tesla отметилась очередным весомым достижением — на главном заводе во Фримонте (округ Аламида, штат Калифорния) с конвейера сошел двухмиллионный по счету электромобиль компании. На важную веху в развитии бизнеса обратил внимание соучредитель и CEO Tesla Илон Маск, поздравив команду с этим достижением.

To think that Fremont was just a derelict building & Giga Nevada was just rocks & bushes when started!

California used to have a dozen car factories. NUMMI was last to close. Now, Tesla Fremont is the biggest car factory in North America!

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022