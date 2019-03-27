Uber приобрел ближневосточную компанию-конкурента Careem за $3,1 млрд

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Американский сервис по вызову такси Uber официально объявил о приобретении за $3,1 млрд компании-конкурента Careem, которая оперирует на рынках Ближнего Востока.

Uber потратит на сделку $1,4 млрд наличными и $1,7 млрд ценными бумагами, которые будут конвертированы в акции компании. Данная сумма стала рекордной для сделок между компаниями технологического сегмента в данном регионе. Сделка требует одобрения регулирующими органами, поэтому стороны ожидают завершения процесса приобретения в первом квартале 2020 года.

После завершения сделки Careem станет дочерней компанией Uber, но продолжит действовать как независимая компания под собственным брендом. Соучредитель и генеральный директор Careem Мудассир Шейха (Mudassir Sheikha) будет руководить бизнесом Careem, подчиняясь совету директоров, состоящему из трех представителей Uber и двух представителей Careem.

Отметим, что компания Careem была основана в 2012 году для решения проблем с такси, доставкой товаров и платежей. На данный момент она действует в 15 странах и 120 городах Ближнего Востока, при этом ключевыми рынками для сервиса являются Египет, Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Напомним, что на прошлой неделе Uber запустил в Киеве сервис Uber Green на основе электромобилей Nissan Leaf, Renault Zoe и др. по цене UberSELECT.

Источник: Uber