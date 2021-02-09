Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988 спустя ровно три года после запуска этой услуги в Украине





Ровно три года назад, в начале февраля 2018 года, компания Uber начала тестировать в Украине классический способ вызова такси с помощью звонка на короткий номер телефона 9988. В конце того же года к Киеву присоединились Львов и Одесса, жители и гости которых также получили возможность воспользоваться услугами сервиса Uber без наличия смартфона.

Издание AIN.UA обратило внимание, что данная опция уже не работает — при наборе короткого номера 9988 срабатывает автоответчик, который рекомендует для заказа такси установить фирменное приложение. Также в сообщение благодарят за использование сервиса и сообщают, что вызов такси по короткому номеру больше не доступен.

Во время запуска опции компания ориентировалась на тех пользователей, у которых нет смартфона или подключения к интернету, а также для тех, кому проще позвонить, чем использовать приложение. Для того, чтобы вызвать Uber с помощью звонка, необходимо было набрать номер 9988 на мобильном телефоне, после чего на звонок отвечал агент, который помогал заказать поездку, независимо от того, есть у клиента учетная запись Uber или нет (если аккаунта Uber нет, то агент создавал его по телефону).

Отметим, что по состоянию на август 2020 года на вызовы Uber по телефону в Украине приходилось менее 10% от всех поездок. Соответственно, держать для данной опции отдельный штат сотрудников было не слишком логично. Можно предположить, что часть «телефонных» клиентов действительно перекочует к классическим службам такси, однако большая часть наверняка освоит приложение для смартфона.

Источник: AIN.UA