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Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988 спустя ровно три года после запуска этой услуги в Украине

Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988 спустя ровно три года после запуска этой услуги в Украине

Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988 спустя ровно три года после запуска этой услуги в Украине


Ровно три года назад, в начале февраля 2018 года, компания Uber начала тестировать в Украине классический способ вызова такси с помощью звонка на короткий номер телефона 9988. В конце того же года к Киеву присоединились Львов и Одесса, жители и гости которых также получили возможность воспользоваться услугами сервиса Uber без наличия смартфона.

Издание AIN.UA обратило внимание, что данная опция уже не работает — при наборе короткого номера 9988 срабатывает автоответчик, который рекомендует для заказа такси установить фирменное приложение. Также в сообщение благодарят за использование сервиса и сообщают, что вызов такси по короткому номеру больше не доступен.

Во время запуска опции компания ориентировалась на тех пользователей, у которых нет смартфона или подключения к интернету, а также для тех, кому проще позвонить, чем использовать приложение. Для того, чтобы вызвать Uber с помощью звонка, необходимо было набрать номер 9988 на мобильном телефоне, после чего на звонок отвечал агент, который помогал заказать поездку, независимо от того, есть у клиента учетная запись Uber или нет (если аккаунта Uber нет, то агент создавал его по телефону).

Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988 спустя ровно три года после запуска этой услуги в Украине

Отметим, что по состоянию на август 2020 года на вызовы Uber по телефону в Украине приходилось менее 10% от всех поездок. Соответственно, держать для данной опции отдельный штат сотрудников было не слишком логично. Можно предположить, что часть «телефонных» клиентов действительно перекочует к классическим службам такси, однако большая часть наверняка освоит приложение для смартфона.

Источник: AIN.UA

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