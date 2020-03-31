Uber запустил Shuttle Heroes — бесплатный сервис шатлов для медиков Киева на время карантина (список маршрутов)
С сегодняшнего дня, 31 марта 2020 года, в Киеве запускается Shuttle Heroes — специальный сервис на базе технологий Uber Shuttle, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений. Маршруты проложены в соответствии с предложением Министерства инфраструктуры Украины на основании данных медицинской системы HELSI.ME, чтобы помочь медицинским работникам добраться до и со своих мест работы.
Сервис Shuttle Heroes будет доступен пользователям с промокодами, которые будут распространяться через платформу HELSI.ME, объединяющую более 90% докторов в Украине, с помощью SMS и через администрацию больниц. Все маршруты будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.
Пользователи смогут заказать место в шатле через приложения Uber и Uber Shuttle. В соответствии с требованиями карантина, было уменьшено максимально допустимое количество пассажиров в каждом шатле, чтобы не менее половины мест оставались свободными. Все транспортные средства внутри будут обрабатываться антисептическими средствами каждые три часа, а также профессионально дезинфицироваться внутри и снаружи каждый день. Также Uber вместе с водителями работает над обеспечением автобусов антисептическими средствами, которыми смогут пользоваться пассажиры перед посадкой или высадкой. Пассажирам рекомендуют находиться в медицинских масках во время поездки.
«Медицинские сотрудники, которые выходят на работу в текущих условиях, — настоящие герои, которые не должны думать о проблемах транспорта. На прошлой неделе врачи опорных больниц в семи городах Украины начали бесплатные поездки на Uber в рамках нашей совместной инициативы с МОЗ. Сегодня стартует Shuttle Heroes для того, чтобы безопасный и комфортный транспорт стал доступен более широкому кругу медиков в Киеве», — сказал Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европе.
На первом этапе маршруты будут охватывать более 100 медицинских учреждений Киева включая:
- 1. Александровская клиническая больница г.Киева – маршруты P2, P4, P3, P6, L4, P1
- 2. Киевская городская клиническая больница №9 – маршруты L3, L5, P3
- 3. Киевская городская клиническая больница № 4 – маршруты P2, L5
- 4. Национальная детская специализированная больница «Охматдет» – маршруты P4, L5, L3, P6, P3, P1
- 5. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского – маршруты L5, P2, P6
- 6. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова – маршруты L5, P2, P6
- 7. Главный военный клинический госпиталь– маршруты P2, P4, L4,
- 8. Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи– маршрут L2
- 9. КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница»– маршрут P3
- 10. Киевская областная клиническая больница– маршруты L5, L3, P6, P1
- 11. Киевская городская детская клиническая больница № 1 – маршрут P3
Напомним, что для заказа поездки через приложение Uber и Uber Shuttle необходимо загрузить приложение Uber или Uber Shuttle (для Android). После запуска следует оценить доступные маршруты из вашего местоположения, ввести желаемый пункт назначения, выбрать время посадки и подтвердить заказ. После этого достаточно проследовать к остановке по указаниям в приложении и показать водителю Shuttle-билет, который автоматически генерируется в приложении.
Отметим, что на период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.
Источник: Uber