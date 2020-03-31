Uber запустил Shuttle Heroes — бесплатный сервис шатлов для медиков Киева на время карантина (список маршрутов)





С сегодняшнего дня, 31 марта 2020 года, в Киеве запускается Shuttle Heroes — специальный сервис на базе технологий Uber Shuttle, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений. Маршруты проложены в соответствии с предложением Министерства инфраструктуры Украины на основании данных медицинской системы HELSI.ME, чтобы помочь медицинским работникам добраться до и со своих мест работы.

Сервис Shuttle Heroes будет доступен пользователям с промокодами, которые будут распространяться через платформу HELSI.ME, объединяющую более 90% докторов в Украине, с помощью SMS и через администрацию больниц. Все маршруты будут доступны с понедельника по пятницу, с 7:00 и до 21:00.

Пользователи смогут заказать место в шатле через приложения Uber и Uber Shuttle. В соответствии с требованиями карантина, было уменьшено максимально допустимое количество пассажиров в каждом шатле, чтобы не менее половины мест оставались свободными. Все транспортные средства внутри будут обрабатываться антисептическими средствами каждые три часа, а также профессионально дезинфицироваться внутри и снаружи каждый день. Также Uber вместе с водителями работает над обеспечением автобусов антисептическими средствами, которыми смогут пользоваться пассажиры перед посадкой или высадкой. Пассажирам рекомендуют находиться в медицинских масках во время поездки.

«Медицинские сотрудники, которые выходят на работу в текущих условиях, — настоящие герои, которые не должны думать о проблемах транспорта. На прошлой неделе врачи опорных больниц в семи городах Украины начали бесплатные поездки на Uber в рамках нашей совместной инициативы с МОЗ. Сегодня стартует Shuttle Heroes для того, чтобы безопасный и комфортный транспорт стал доступен более широкому кругу медиков в Киеве», — сказал Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европе.

На первом этапе маршруты будут охватывать более 100 медицинских учреждений Киева включая:

1. Александровская клиническая больница г.Киева – маршруты P2, P4, P3, P6, L4, P1

2. Киевская городская клиническая больница №9 – маршруты L3, L5, P3

3. Киевская городская клиническая больница № 4 – маршруты P2, L5

4. Национальная детская специализированная больница «Охматдет» – маршруты P4, L5, L3, P6, P3, P1

5. Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яновского – маршруты L5, P2, P6

6. Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова – маршруты L5, P2, P6

7. Главный военный клинический госпиталь– маршруты P2, P4, L4,

8. Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи– маршрут L2

9. КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница»– маршрут P3

10. Киевская областная клиническая больница– маршруты L5, L3, P6, P1

11. Киевская городская детская клиническая больница № 1 – маршрут P3

Напомним, что для заказа поездки через приложение Uber и Uber Shuttle необходимо загрузить приложение Uber или Uber Shuttle (для Android). После запуска следует оценить доступные маршруты из вашего местоположения, ввести желаемый пункт назначения, выбрать время посадки и подтвердить заказ. После этого достаточно проследовать к остановке по указаниям в приложении и показать водителю Shuttle-билет, который автоматически генерируется в приложении.

Отметим, что на период карантина Shuttle Heroes заменит сервис Uber Shuttle и не будет доступен для обычных пассажиров.

Источник: Uber