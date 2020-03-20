В Киеве не выехали на рейсы порядка 600 маршруток и временно приостановил работу сервис Uber Shuttle (обновлено)

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Около 600 маршрутных такси в Киеве не выехали на работу, потому что предпринимателям невыгодно работать в условиях ограничения максимального количества пассажиров. Об этом сказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK. Вдобавок сервис Uber Shuttle временно приостановил работу из-за карантина по поводу коронавируса.

«Та информация, которую мне предоставили сегодня из Киевсовета, что у них не вышли на маршруты около 600 маршрутных такси. Из-за ограничений количество перевозок это нерентабельно и предприниматели не хотят заниматься перевозками. Лучше пересидеть две недели, чем быть в убытке. Такая ситуация действительно есть», — подытожил Геращенко.

Антон Геращенко также отметил, что первые два дня действовала «профилактика»: предупреждали и пассажиров и водителей о необходимости придерживаться новых мер безопасности, внедренных в Киеве. С сегодняшнего дня меры полиции будут более жесткими, карательные меры будет осуществлять не только полиция, но и «Укртрансбезпека».

В свою очередь Uber решила отменить рейсы «маршруток» Uber Shuttle в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19. Соответствующие сообщения получили пользователи сервиса Uber Shuttle:

«Мы всегда работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность всех пользователей Uber. Для того, чтобы избежать распространения коронавируса и защитить благополучие граждан, мы прекращаем работу сервиса Uber Shuttle до дальнейшего сообщения».

На данный момент нет точных данных, когда именно сервис Uber Shuttle возобновит работу, однако можно ожидать, что это произойдет после завершения карантина.

P.S. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в сегодня в столице запустили 200 дополнительных маршруток, которые будут работать для перевозок вместо метро. Также в городе изменили маршруты транспорта, который подвозил пассажиров к метро — некоторые маршруты решили продолжить, большинство в спальные районы.

«Видим, что люди ездят много. Я хочу еще раз обратиться к каждому киевлянину: пожалуйста, если у вас нет острой необходимости выходить из дома, оставайтесь дома. Пользуясь общественным транспортом, вы автоматически входите в группу риска тех, кто может заразиться этой опасной болезнью », — подчеркнул Кличко.

Источник: Хмарочос