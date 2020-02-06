Сервис доставки еды Uber Eats подвел итоги года работы в Украине: 3 города, 800 ресторанов и 250 тонн еды





Ровно год назад, 6 февраля 2019 года, компания Uber впервые запустила сервис по заказу и доставке еды Uber Eats в Украине. По этому поводу в компании решили подвести итоги и рассказать об интересных особенностях работы в нашей стране, включая блюда, заказы и др.

Всего за 12 месяцев Uber Eats доставил клиентам более чем 250 000 кг еды, что примерно соответствует весу 9 памятников Богдану Хмельницкому на Софийской площади Киева.

На данный момент Uber Eats полноценно работает уже в 3 городах Украины — Киеве, Львове и Одессе. В приложении представлены украинская, итальянская, азиатская, арабская, грузинская и другие кухни. Также можно найти блюда для веганов и вегетарианцев. В числе партнеров более чем 800 сетевых и локальных заведений, включая Пузата Хата (5 ресторанов) и Pesto Cafe (15 ресторанов), рестораны Musafir, Milk Bar, Adelle, Pizzeria Napule, БагатоЛосося, The Burger, NOA, Tikithai, Epic Cheeseburger Cafe, Кебабця, WOKPIZZA, Тісто, Перша Ліпша Шаурма, TAWOUK и другие.

За время работы Uber Eats в Украине, компания собрала и проанализировала вкусовые предпочтения украинцев в трех городах, где доступна услуга: в Киеве первые строчки популярности заняли украинская и азиатская кухни. Во Львове пользователи чаще других выбирали кебабы и азиатские блюда, а в Одессе самыми популярными являются азиатские блюда — вок и рамен. Кроме того, во всех городах пользователи любят гамбургеры.

В Киеве и Одессе пиковые часы для заказа еды приходятся на обеденное время, в то время как жители Львова делают больше заказов во время ужина. Заказ еды на завтрак наиболее популярен субботним утром. Самый пиковый день недели для заказов Uber Eats — пятница. Сервис особо оценили офисные сотрудники, которые заказывают еду в рабочее время — таких пользователей на платформе большинство. Другие аудитории, которые часто делают заказы — большие компании и семьи с детьми, которые слишком ценят свое свободное время, чтобы тратить его на приготовление еды дома.

«Uber Eats предлагает своим пользователям беспрецедентное удобство, выбор и надежность, чтобы они могли получать еду, которую любят, с доставкой туда, где они находятся. С сотнями предложений, доступных одним нажатием кнопки — от изысканных до простых в приготовлении блюд — Uber Eats — это лучший способ получить отличную еду, доставленную со скоростью Uber. Мы приложим все силы, чтобы сделать нашу службу доставки еды доступной для большего числа городов Украины», — отметил Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.

Чтобы отпраздновать свою первую годовщину в Украине, Uber Eats предлагает промо-код для новых пользователей в трех городах: FEBKYIV200, FEBLVIV200 и FEBODESA200. Все они действительны с 03.02 до 09.02 и предоставляют скидку 200 грн при заказе от 400 грн (во Львове и Одессе) и от 450 грн (в Киеве).

P.S. Отметим, что сервис Uber Eats все еще не доступен в Деснянском районе Киева, включая массивы Лесной, Воскресенка и Троещина, хотя его основной конкурент Glovo давно работает в этих густонаселенных районах столицы.

Источник: Uber Eats