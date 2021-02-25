Uber запустил в Киеве новый эконом-тариф Saver — он дешевле UberX, но доступен не всегда и не на всех маршрутах

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Такси-сервис Uber запустил в Киеве эконом-тариф Saver, поездки в котором дешевле базовой категории UberX на 10%. Особенность тарифа UberX Saver заключается в том, что он доступен для заказа только в периоды невысокого спроса, когда водители простаивают без заказов.

Стоимость поездки Uber Saver в среднем на 4-10 грн дешевле, чем в категории UberX (к примеру поездка с левого берега в центр Киева с UberX Saver обойдется на 13 грн дешевле, чем с UberX). Однако на некоторых длинных маршрутах тариф действовать не будет, так, водители компании отметили, что с помощью Saver нельзя будет заказать поездку до аэропорта Борисполь и обратно.

Класс автомобилей Uber Saver не отличается от UberX и Uber Select, так что это скорее скидка в неактивные часы, чем отдельная категория с другими автомобилями.

Напомним, что ранее Uber отключил вызов такси по короткому номеру 9988, причем сделал это спустя ровно три года после запуска данной услуги в Украине.

Источник: AIN.UA