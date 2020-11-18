Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla показала лучший старт в истории франшизы и лучший старт на ПК в истории компании

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Вслед за данными по продажам в британской рознице Ubisoft выступила с пресс-релизом, объявив, что Assassin’s Creed Valhalla показала лучший старт в истории франшизы.

До этого наиболее финансово успешной игрой в серии Assassin’s Creed на старте считалась предыдущая часть Assassin’s Creed Odyssey, которая за первую неделю разошлась тиражом больше 3,5 миллиона копий.

Ubisoft не привела точные данные по продажам Valhalla, так что пока неясно, насколько новая часть смогла превзойти результат предыдущей. Однако Ubisoft отдельно подчеркнула, что ПК-версия Valhalla и вовсе показала лучший старт среди всех игр компании.

Также Ubisoft поделилась свежей порцией игровой статистики. С момента релиза Valhalla игроки:

прошли по миру игры больше 4 миллионов километров;

выиграли 3,5 миллиона партий в кости Орлога;

разблокировали 55 миллионов квестов;

сыграли в «литрбол» 1,8 миллиона раз..

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября на Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, ПК, и в облачном сервисе Google Stadia, а 12 ноября игра стала доступна на PS5.

Наш подробный обзор Assassin’s Creed Valhalla можно почитать в отдельном материале.