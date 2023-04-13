Ubisoft+ Multi Access запустился на Xbox — каталог из 60+ игр за $17,99 в месяц. В Украине пока недоступен

Ubisoft+ официально запустился на консолях Xbox — Microsoft и Ubisoft не стали затягивать с запуском после сегодняшнего фальстарта. Версия для Xbox называется Ubisoft+ Multi Access и имеет определенные ограничения по сравнению с обычной Ubisoft+.

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Подписка Ubisoft+ Multi Access на Xbox отрывает доступ к каталогу из 65 игр, но не входит в Xbox Game Pass (Ultimate). Ее нужно покупать по отдельности. Стоимость — $17,99 в месяц. С сегодняшнего дня Ubisoft+ Multi Access доступен в большинстве стран мира, за исключением Китая и страны-террориста россии. Однако не в Украине, где Ubisoft имеет два больших офиса (Киев и Одесса). Остается надеяться, что после полноценного запуска сервисов Xbox в Украине это изменится, но раньше Ubisoft по неизвестным причинам отрезала Украину от Ubisoft+ вместе с россией и ей понадобилось чуть ли не 10 лет, чтобы отделить украинский магазин от российского и подключить оплату в гривнах. Почему Ubisoft продолжает пренебрегать украинским рынком — вопрос открытый.

Каталог игр Ubisoft+ Multi Access

Anno 1800 (Xbox Series X|S only) Assassin’s Creed Rogue Remastered Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation) Assassin’s Creed Unity (Gold Edition) Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition) Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia Assassin’s Creed III Remastered Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition) Assassin’s Creed Origins (Gold Edition) Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition) Assassin’s Creed: The Ezio Collection Battleship Boggle Child of Light (Ultimate Edition) Family Feud Far Cry Primal (Deluxe Edition) Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition) Far Cry 3 (Classic Edition) Far Cry 4 (Gold Edition) Far Cry 5 (Gold Edition) Far Cry 6 (Gold Edition) Far Cry: New Dawn Fighter Within For Honor Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition) Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition) Grow Up Hungry Shark World Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) Jeopardy! Monopoly Plus Monopoly Madness Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition) Rabbids Party of Legends Rainbow Six Extraction Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) Rayman Legends Riders Republic Risk Risk: Urban Assault Scott Pilgrim vs. The World: The Game Scrabble Shape Up (Gold Edition) South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition) South Park: The Stick of Truth Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition) Steep The Crew (Ultimate Edition) The Crew 2 The Division (Gold Edition) The Division 2 Trackmania Turbo Transference Trials Fusion Trials of the Blood Dragon Trials Rising (Gold Edition) Trivial Pursuit Live Trivial Pursuit Live 2 UNO (Ultimate Edition) Valiant Hearts: The Great War Watch Dogs (Complete Edition) Watch Dogs 2 (Gold Edition) Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition) Wheel of Fortune Zombi

Промо

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Сервис Ubisoft+ (бывший Uplay+), открывающий доступ к играм французского разработчика Assassin’s Creed и Far Cry, вскоре запустится на Xbox — слухи о потенциальном партнерстве появились еще в начале 2022 года, и вот первое официальное подтверждение: промо подписки Ubisoft преждевременно опубликовали в главном меню Xbox (в разделе Microsoft Rewards), так что, вероятно, официальный запуск состоится со дня на день.

В начале 2022 года Ubisoft рассказывала, что не планирует запускать Ubisoft+ на Xbox, в то же время будет развивать сервис как самостоятельный — отдельно от других. Однако несколькими месяцами позже игры Ubisoft появились в обновленной подписке PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в более дорогих тарифах Extra и Deluxe. Очевидно, на это в большей степени повлияло затруднительное финансовое положение и творческий кризис в компании.

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Официальных деталей наполнения и условий версии подписки Ubisoft+ на Xbox пока нет. Получить ее как дополнительный бонус в пределах Xbox Game Pass (Ultimate) кажется чрезвычайно желанным и щедрым предложением, но это крайне маловероятно. Никаких свидетельств, которые хоть как-то это подтверждали, нет. И появление Ubisoft+ в разделе Microsoft Rewards только развеивает последние надежды. В конце марта проверенный инсайдер сообщал, что Ubisoft+ для Xbox будет включать более 60 игр, что в общей сложности соответствует библиотеке Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для сравнения, стандартная подписка Ubisoft+ на ПК включает более 100 игр — его подписчики получают новые игры Ubisoft и их DLC в день запуска.

Если смотреть шире, то грядущий запуск Ubisoft+ на Xbox является ничем иным как продолжением усилий Ubisoft по продвижению собственного игрового сервиса. Можно запомнить, что задолго до расширения PlayStation в сентябре 2020 года Ubisoft+ заключил партнерство с нишевым облачным игровым сервисом Amazon Luna. Вполне возможно, что у Ubisoft нет слишком высоких ожиданий относительно версии Ubisoft+ для Xbox. Вместо этого расширение может быть лишь попыткой сохранить и без того высокий уровень каналов распространения собственных игр.