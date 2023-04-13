Новости Игры 13.04.2023 в 19:34

Ubisoft+ Multi Access запустился на Xbox — каталог из 60+ игр за $17,99 в месяц. В Украине пока недоступен

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Ubisoft+ официально запустился на консолях Xbox — Microsoft и Ubisoft не стали затягивать с запуском после сегодняшнего фальстарта. Версия для Xbox называется Ubisoft+ Multi Access и имеет определенные ограничения по сравнению с обычной Ubisoft+.

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Подписка Ubisoft+ Multi Access на Xbox отрывает доступ к каталогу из 65 игр, но не входит в Xbox Game Pass (Ultimate). Ее нужно покупать по отдельности. Стоимость $17,99 в месяц. С сегодняшнего дня Ubisoft+ Multi Access доступен в большинстве стран мира, за исключением Китая и страны-террориста россии. Однако не в Украине, где Ubisoft имеет два больших офиса (Киев и Одесса). Остается надеяться, что после полноценного запуска сервисов Xbox в Украине это изменится, но раньше Ubisoft по неизвестным причинам отрезала Украину от Ubisoft+ вместе с россией и ей понадобилось чуть ли не 10 лет, чтобы отделить украинский магазин от российского и подключить оплату в гривнах. Почему Ubisoft продолжает пренебрегать украинским рынком — вопрос открытый.

Каталог игр Ubisoft+ Multi Access

  1. Anno 1800 (Xbox Series X|S only)
  2. Assassin’s Creed Rogue Remastered
  3. Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)
  4. Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)
  5. Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)
  6. Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia
  7. Assassin’s Creed III Remastered
  8. Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)
  9. Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)
  10. Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)
  11. Assassin’s Creed: The Ezio Collection
  12. Battleship
  13. Boggle
  14. Child of Light (Ultimate Edition)
  15. Family Feud
  16. Far Cry Primal (Deluxe Edition)
  17. Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
  18. Far Cry 3 (Classic Edition)
  19. Far Cry 4 (Gold Edition)
  20. Far Cry 5 (Gold Edition)
  21. Far Cry 6 (Gold Edition)
  22. Far Cry: New Dawn
  23. Fighter Within
  24. For Honor
  25. Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
  26. Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
  27. Grow Up
  28. Hungry Shark World
  29. Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
  30. Jeopardy!
  31. Monopoly Plus
  32. Monopoly Madness
  33. Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
  34. Rabbids Party of Legends
  35. Rainbow Six Extraction
  36. Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
  37. Rayman Legends
  38. Riders Republic
  39. Risk
  40. Risk: Urban Assault
  41. Scott Pilgrim vs. The World: The Game
  42. Scrabble
  43. Shape Up (Gold Edition)
  44. South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
  45. South Park: The Stick of Truth
  46. Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
  47. Steep
  48. The Crew (Ultimate Edition)
  49. The Crew 2
  50. The Division (Gold Edition)
  51. The Division 2
  52. Trackmania Turbo
  53. Transference
  54. Trials Fusion
  55. Trials of the Blood Dragon
  56. Trials Rising (Gold Edition)
  57. Trivial Pursuit Live
  58. Trivial Pursuit Live 2
  59. UNO (Ultimate Edition)
  60. Valiant Hearts: The Great War
  61. Watch Dogs (Complete Edition)
  62. Watch Dogs 2 (Gold Edition)
  63. Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
  64. Wheel of Fortune
  65. Zombi

Промо

=== текст новости до обновления ===

Сервис Ubisoft+ (бывший Uplay+), открывающий доступ к играм французского разработчика Assassin’s Creed и Far Cry, вскоре запустится на Xbox — слухи о потенциальном партнерстве появились еще в начале 2022 года, и вот первое официальное подтверждение: промо подписки  Ubisoft преждевременно опубликовали в главном меню Xbox (в разделе Microsoft Rewards), так что, вероятно, официальный запуск состоится со дня на день.

Ubisoft+ Multi Access запустился на Xbox — каталог из 60+ игр за $17,99 в месяц. В Украине пока недоступен

В начале 2022 года Ubisoft рассказывала, что не планирует запускать Ubisoft+ на Xbox, в то же время будет развивать сервис как самостоятельный — отдельно от других. Однако несколькими месяцами позже игры Ubisoft появились в обновленной подписке PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в более дорогих тарифах Extra и Deluxe. Очевидно, на это в большей степени повлияло затруднительное финансовое положение и творческий кризис в компании.

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Официальных деталей наполнения и условий версии подписки Ubisoft+ на Xbox пока нет. Получить ее как дополнительный бонус в пределах Xbox Game Pass (Ultimate) кажется чрезвычайно желанным и щедрым предложением, но это крайне маловероятно. Никаких свидетельств, которые хоть как-то это подтверждали, нет. И появление Ubisoft+ в разделе Microsoft Rewards только развеивает последние надежды. В конце марта проверенный инсайдер сообщал, что Ubisoft+ для Xbox будет включать более 60 игр, что в общей сложности соответствует библиотеке Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для сравнения, стандартная подписка Ubisoft+ на ПК включает более 100 игр — его подписчики получают новые игры Ubisoft и их DLC в день запуска.

Если смотреть шире, то грядущий запуск Ubisoft+ на Xbox является ничем иным как продолжением усилий Ubisoft по продвижению собственного игрового сервиса. Можно запомнить, что задолго до расширения PlayStation в сентябре 2020 года Ubisoft+ заключил партнерство с нишевым облачным игровым сервисом Amazon Luna. Вполне возможно, что у Ubisoft нет слишком высоких ожиданий относительно версии Ubisoft+ для Xbox. Вместо этого расширение может быть лишь попыткой сохранить и без того высокий уровень каналов распространения собственных игр.

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