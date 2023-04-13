Ubisoft+ Multi Access запустился на Xbox — каталог из 60+ игр за $17,99 в месяц. В Украине пока недоступен

Ubisoft+ официально запустился на консолях Xbox — Microsoft и Ubisoft не стали затягивать с запуском после сегодняшнего фальстарта. Версия для Xbox называется Ubisoft+ Multi Access и имеет определенные ограничения по сравнению с обычной Ubisoft+.
Подписка Ubisoft+ Multi Access на Xbox отрывает доступ к каталогу из 65 игр, но не входит в Xbox Game Pass (Ultimate). Ее нужно покупать по отдельности. Стоимость — $17,99 в месяц. С сегодняшнего дня Ubisoft+ Multi Access доступен в большинстве стран мира, за исключением Китая и страны-террориста россии. Однако не в Украине, где Ubisoft имеет два больших офиса (Киев и Одесса). Остается надеяться, что после полноценного запуска сервисов Xbox в Украине это изменится, но раньше Ubisoft по неизвестным причинам отрезала Украину от Ubisoft+ вместе с россией и ей понадобилось чуть ли не 10 лет, чтобы отделить украинский магазин от российского и подключить оплату в гривнах. Почему Ubisoft продолжает пренебрегать украинским рынком — вопрос открытый.
Каталог игр Ubisoft+ Multi Access
- Anno 1800 (Xbox Series X|S only)
- Assassin’s Creed Rogue Remastered
- Assassin’s Creed IV: Black Flag (includes Assassin’s Creed Liberation)
- Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)
- Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia
- Assassin’s Creed III Remastered
- Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)
- Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)
- Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection
- Battleship
- Boggle
- Child of Light (Ultimate Edition)
- Family Feud
- Far Cry Primal (Deluxe Edition)
- Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
- Far Cry 3 (Classic Edition)
- Far Cry 4 (Gold Edition)
- Far Cry 5 (Gold Edition)
- Far Cry 6 (Gold Edition)
- Far Cry: New Dawn
- Fighter Within
- For Honor
- Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
- Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
- Grow Up
- Hungry Shark World
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
- Jeopardy!
- Monopoly Plus
- Monopoly Madness
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
- Rabbids Party of Legends
- Rainbow Six Extraction
- Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
- Rayman Legends
- Riders Republic
- Risk
- Risk: Urban Assault
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game
- Scrabble
- Shape Up (Gold Edition)
- South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
- South Park: The Stick of Truth
- Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
- Steep
- The Crew (Ultimate Edition)
- The Crew 2
- The Division (Gold Edition)
- The Division 2
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon
- Trials Rising (Gold Edition)
- Trivial Pursuit Live
- Trivial Pursuit Live 2
- UNO (Ultimate Edition)
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs (Complete Edition)
- Watch Dogs 2 (Gold Edition)
- Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
- Wheel of Fortune
- Zombi
Промо
=== текст новости до обновления ===
Сервис Ubisoft+ (бывший Uplay+), открывающий доступ к играм французского разработчика Assassin’s Creed и Far Cry, вскоре запустится на Xbox — слухи о потенциальном партнерстве появились еще в начале 2022 года, и вот первое официальное подтверждение: промо подписки Ubisoft преждевременно опубликовали в главном меню Xbox (в разделе Microsoft Rewards), так что, вероятно, официальный запуск состоится со дня на день.
В начале 2022 года Ubisoft рассказывала, что не планирует запускать Ubisoft+ на Xbox, в то же время будет развивать сервис как самостоятельный — отдельно от других. Однако несколькими месяцами позже игры Ubisoft появились в обновленной подписке PS Plus — каталог Ubisoft+ Classics в более дорогих тарифах Extra и Deluxe. Очевидно, на это в большей степени повлияло затруднительное финансовое положение и творческий кризис в компании.
Официальных деталей наполнения и условий версии подписки Ubisoft+ на Xbox пока нет. Получить ее как дополнительный бонус в пределах Xbox Game Pass (Ultimate) кажется чрезвычайно желанным и щедрым предложением, но это крайне маловероятно. Никаких свидетельств, которые хоть как-то это подтверждали, нет. И появление Ubisoft+ в разделе Microsoft Rewards только развеивает последние надежды. В конце марта проверенный инсайдер сообщал, что Ubisoft+ для Xbox будет включать более 60 игр, что в общей сложности соответствует библиотеке Ubisoft+ Classics на PlayStation. Для сравнения, стандартная подписка Ubisoft+ на ПК включает более 100 игр — его подписчики получают новые игры Ubisoft и их DLC в день запуска.
Если смотреть шире, то грядущий запуск Ubisoft+ на Xbox является ничем иным как продолжением усилий Ubisoft по продвижению собственного игрового сервиса. Можно запомнить, что задолго до расширения PlayStation в сентябре 2020 года Ubisoft+ заключил партнерство с нишевым облачным игровым сервисом Amazon Luna. Вполне возможно, что у Ubisoft нет слишком высоких ожиданий относительно версии Ubisoft+ для Xbox. Вместо этого расширение может быть лишь попыткой сохранить и без того высокий уровень каналов распространения собственных игр.
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