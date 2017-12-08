Ubisoft перенесла сроки релиза Far Cry 5, The Crew 2 и ещё одной неназванной игры

Компания Ubisoft заявила о переносе релиза некоторых своих игровых проектов на более поздние сроки.

В частности, выпуск игры Far Cry 5 перенесён на один месяц позже. Теперь проект следует ожидать не в феврале 2018 года, а 27 марта. Также были пересмотрены сроки презентации игры The Crew 2, она не увидит свет 16 марта 2018 года, как планировалось изначально. Однако точная дата нового релиза не называется, это может быть весной или летом. Третья, пока неназванная игра, изначально запланированная на 2018 или 2019 годы, теперь появится не ранее 2020 года.

Все эти переносы сроков выхода новых проектов связаны с необходимостью дополнительного времени на разработку. В частности, благодаря дополнительному времени команда сможет «сделать Far Cry 5 ещё лучше и амбициознее». В то же время студия Ivory Tower воспользуется отсрочкой для дополнительного тестирования The Crew 2 и сбора отзывов от игроков, чтобы убедиться, что игра соответствует ожиданиям поклонников.

Источник: cdrinfo, Ubisoft