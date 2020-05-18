Ubisoft подала иск против Apple и Google за отказ убрать из своих магазинов Area F2 — китайскую копию Rainbow Six Siege





Заимствование чужих идей в игровой индустрии — дело весьма обыденное. До официальных обвинений, не говоря уже о судебных разбирательствах, доходит крайне редко, особенно в случае незначительного копирования. Но вот сейчас Ubisoft не смогла пройти мимо, решив, что один из свежих проектов чересчур похож на ее собственный. Речь о мобильном шутере Area F2, разработанном гонконгской студией Qooka Games. В нем Ubisoft увидела «почти точную» копию своей игры Rainbow Six Siege.

После отказа Google и Apple удалить Area F2 из онлайн-магазинов Google Play и App Store за нарушение авторских прав, Ubisoft обратилась с соответствующим требованием в суд Лос-Анджелеса, сообщает Bloomberg.

В поданном иске говорится, что Area F2 копирует «практически каждый аспект» командного шутера Ubisoft, вплоть до макета интерфейса. Дроны, разрушаемые стены и возможность спускаться по стенам также являются основными элементами обеих игр. Истец особо подчеркивает, что конкуренты постоянно пытаются воспользоваться популярностью ее тактического шутера Rainbow Six Siege.