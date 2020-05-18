Ubisoft подала иск против Apple и Google за отказ убрать из своих магазинов Area F2 — китайскую копию Rainbow Six Siege
Заимствование чужих идей в игровой индустрии — дело весьма обыденное. До официальных обвинений, не говоря уже о судебных разбирательствах, доходит крайне редко, особенно в случае незначительного копирования. Но вот сейчас Ubisoft не смогла пройти мимо, решив, что один из свежих проектов чересчур похож на ее собственный. Речь о мобильном шутере Area F2, разработанном гонконгской студией Qooka Games. В нем Ubisoft увидела «почти точную» копию своей игры Rainbow Six Siege.
После отказа Google и Apple удалить Area F2 из онлайн-магазинов Google Play и App Store за нарушение авторских прав, Ubisoft обратилась с соответствующим требованием в суд Лос-Анджелеса, сообщает Bloomberg.
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В поданном иске говорится, что Area F2 копирует «практически каждый аспект» командного шутера Ubisoft, вплоть до макета интерфейса. Дроны, разрушаемые стены и возможность спускаться по стенам также являются основными элементами обеих игр. Истец особо подчеркивает, что конкуренты постоянно пытаются воспользоваться популярностью ее тактического шутера Rainbow Six Siege.
В 2017 году разработчика Area F2 купила Alibaba Group, которая также владеет интернет-магазинами Taobao и AliExpress, а в конце 2019 года стартовала рекламная кампания Area F2 в соцсетях. 16 апреля 2020 года на iOS и Android стартовал открытый бета-тест Area F2. В то же время пользователи тоже заметили сходство Area F2 с Rainbow Six Siege.
И хотя Ubisoft не объяснила, почему подала в суд на Apple и Google, а не на разработчика Area F2, вероятно, дело в регионе. Издатель игры Alibaba Ejoy находится в Китае, что усложняет задачу защиты авторских прав. Но если Ubisoft удастся через суд заблокировать Area F2 в магазинах Apple и Google, то сможет отрезать китайского издателя от потенциального большого потока выручки. Не исключено, что в будущем и другие разработчики будут поступать точно так же, если план Ubisoft сработает.
Источник: Bloomberg