Ubisoft представила бесплатное DLC Assassin's Creed Mirage — Басим в Саудовской Аравии за их счет

Ubisoft объявила бесплатное DLC для Assassin’s Creed Mirage под названием Valley of Memory (Долина памяти), которое выйдет 18 ноября. Оно добавит 6+ часов нового контента и «забытую» арабскую долину — и это не просто так.

Дополнение перенесет игроков в город Аль-Ула — древнюю долину на территории современной Саудовской Аравии, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО. Этот выбор локации не случаен: проект финансируется государственным фондом Public Investment Fund Саудовской Аравии, который активно инвестирует в культурную экспансию региона через медиа и игровую индустрию.

События DLC разворачиваются внутри самой Mirage и продолжают историю Басима. Название дополнения прямо намекает на сюжет — на этот раз он отправляется на поиски своего давно пропавшего отца Исхака, о котором слышит, что тот может быть живым в удивительной долине Аль-Ула. В основной игре его упоминают много раз, однажды даже в контексте Вальгаллы. Игроку известно, что отец бросил 7-летнего Басима. Теперь Басим слышит, что Ис’хак, возможно, все еще жив.

В «Долине памяти» Басим не только отправляется на поиски отца, а заодно получает обновлённый паркур — более ручной, как в старых частях серии на PS3. Дополнение обещает более шести часов нового контента, включая исследование Аль-Улы. Последнее стало для команды настоящим вызовом. Художественный руководитель Флориан Саломез говорит, что самое трудное воссоздать город таким, каким он мог быть в 9 веке — с рынками, оазисами, некрополями и духом давно исчезнувшей цивилизации.

Оценить некоторые геймлейные элементы можно в почти 30-минутной демонстрации геймплея

Дополнение Assassin’s Creed Mirage откроет новый регион с пятью районами, знакомыми типами миссий и свежими заданиями. В том числе и простые вроде поиска похищенных вещей до сбора заметок об истории Аль-Ули. Появится режим испытаний в стиле «полной синхронизации», что позволит перепроходить миссии с дополнительными условиями и открывать бонусы. Среди геймплейных улучшений — новые свойства инструментов: дымовые бомбы теперь могут растворять тела, а дротики — пробивать броню.

Относительно разработки стоит указать, что Ubisoft уверяет, что имела «полную творческую свободу» во время работы над DLC. Но вокруг дополнения уже возникли противоречия. После новостей об участии Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии — того самого, который только что вложил $55 млрд в приватизацию EA — появились вопросы о влиянии финансирования на контент. Компания отказывается комментировать детали партнерства. Студия только говорит, что давно хотела исследовать Аль-Улу — место, которое «всегда впечатляло» и даже рассматривалось как основная локация вместо Багдада. Однако финансирование дополнения за счет шейхов и тот факт, что оно станет бесплатным намекает на обратное.

Источник: IGN / Games Radar

