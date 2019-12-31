Учёный, создавший генетически модифицированных детей, получил 3 года тюремного заключения, штраф и запрет заниматься репродуктивной медициной





В прошлом году мир всколыхнула новость о рождении первых генетически модифицированных детей. Команда Хэ Цзянькуя из Южного научно-технологического университета в китайском Шеньчжэне использовала методику CRISPR/Cas9 для редактирования единственного гена — CCR5. Внесенные учеными изменения были призваны снизить риск инфицирования ВИЧ детьми, рождёнными от инфицированного отца. Иными словами, ученые рассчитывали, что эти изменения обеспечат девочкам иммунитет к ВИЧ-инфекции.

Однако вместо всемирного признания Хэ Цзянькуй подвергся критике и порицанию. Сначала его поместили под домашний арест, а в дальнейшем власти Китая пообещали «наказать» его (хотя озвучивались сведения, что эксперимент по созданию генетически модифицированных детей в Китае мог финансироваться властями). И вот теперь настало время наказания.

Хэ Цзянькуй и двое его сообщников были приговорены к трём годам тюремного заключения в результате тайного судебного процесса в Китае. По данным государственного информационного агентства Китая Xinhua, команда была осуждена за «незаконную медицинскую практику» в виде редактирования генов человеческого эмбриона «в репродуктивных целях». Кроме того, Хэ Цзянькуй должен будет выплатить штраф в сумме 3 млн юаней (около $429 тыс.). Наконец, ему пожизненно запрещено заниматься репродуктивной медициной.

Двое его коллег, Чжан Ренли и Цинь Цзиньчжоу, также приговорены к тюремному заключению сроком на 2 года и 18 месяцев, соответственно, в дополнение к штрафам и запретам. Всего в научной статье, выпущенной командой, было десять авторов, но неясно, будут ли наказаны и другие люди. Большая часть информации о суде не поддается проверке, кроме как из китайских государственных источников.

Исходя из данных судебного решения, Хэ Цзянькуй и его коллеги вступили в сговор в 2016 году. Они планировали отредактировать ген CCR5 таким образом, чтобы сделать людей устойчивыми к вирусу ВИЧ. Команда оказала помощь в наступлении беременности «нескольким парам ВИЧ-инфицированных людей». После редактирования генов эмбрионов их имплантировали двум женщинам, которые в итоге родили трёх генетически модифицированных детей. Таким образом, китайские власти впервые признали рождение третьего генетически модифицированного ребёнка. Ранее речь шла о рождении лишь двух девочек-близнецов.

Суд отметил, что методика редактирования генов не была «проверена на безопасность и эффективность», и что Хэ Цзянькуй вместе с коллегами подделали документы, чтобы убедить пациентов и врачей помочь в реализации их плана. Отмечается, что команда сообщала пациентам, что они участвовали в испытании вакцины против СПИДа, а не в эксперименте с генетическими модификациями.

Источник: Engadget