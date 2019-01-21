Китайские власти подтвердили рождение первых в мире CRISPR-детей, а также пообещали «наказать» их создателя

Китайские власти сообщили о предварительных итогах расследования работы Цзянькуя Хэ, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей: в частности, они подтвердили не только существование близняшек Лулу и Наны, но и еще одну беременность участницы эксперимента. Всего в проекте Хэ участвовало восемь пар.

Кроме того, чиновники выяснили, что опальный ученый действовал самостоятельно, без внешней помощи (по имеющейся информации, он потратил на исследование около $50 млн личных средств), «намеренно избегал надзора» за своим исследованием (не уточняется, какой надзор имеется в виду) и не информировал никого о ходе своей неоднозначной работы. Также Хэ обвинили в фальсификации результатов этической экспертизы эксперимента.

Власти провинции Гуандон планируют держать детей и мать с пока еще не родившимся ребенком под медицинским наблюдением, а Хэ, его сотрудников и связанные с проектом организации обещают «наказать» (какие именно обвинения предъявят ученому и как его накажут, не уточняется; журналисты отмечают лишь, что использование CRISPR в репродуктивных технологиях в Китае запрещено).

Ранее издание The Telegraph сообщило о том, что ввиду серьезности случая исследователя может ждать даже смертная казнь, а те ученые, которые с ним работали, вероятно, лишатся своих научных званий и возможности занимать какие-либо посты в медицинских и научных учреждениях (важно подчеркнуть, что сам Хэ по образованию физик, а потому без посторонней помощи обойтись однозначно не мог).

«Хэ был убежден, что своим экспериментом он делает что-то важное для человечества, и отказывался слушать тех, кто пытался его остановить. По всей видимости, он попросту не был осведомлен о том, что проблема заражения ВИЧ вполне решаема при помощи методики ЭКО, причем ЭКО не подвергает здоровье младенца дополнительным рискам, в отличие от генного редактирования», — заявил профессор генетики Робин Ловелл-Бэйд из Института Фрэнсиса Крика.

«Хэ олицетворяет собой богатого физика с раздутым эго, не разбирающегося в биологии, но желавшего оказаться в чем-то первым и изменить мир», — добавил ученый.

Источники: DailyMail, N+1