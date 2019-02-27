Новые данные указывают, что эксперимент по созданию генетически модифицированных детей в Китае мог финансироваться властями

Как утверждает издание STAT, китайское правительство могло финансировать весьма спорный эксперимент по рождению генно-модифицированных детей. И хотя достоверно неизвестно, были ли чиновники в курсе того, как и на что используются деньги, новые сведения противоречат заявлениям официальных лиц и самого учёного, который, по его словам, действовал в одиночку.

Ещё в ноябре прошлого года Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета объявил о рождении первых генетически модифицированных близнецов, у которых с помощью технологии CRISPR были внесены изменения в ген CCR5, чтобы сделать их более устойчивыми к ВИЧ. Международное научное сообщество осудило действия учёного, а власти Китая пообещали провести расследование.

Однако документы, оказавшиеся в распоряжении STAT, указывают на то, что исследовательский проект мог частично финансироваться научно-технологическим университетом, где работал учёный, а также Министерством науки и технологий и Шэньчжэньской комиссией по инновациям в науке и технологиях. Не исключено, что деньги предназначались для предыдущих проектов, и учреждения могли не знать, на что именно они используются.

Биоэтик из Нью-Йоркского университета Артур Каплан (Arthur Caplan) считает, что, возможно, определённый уровень одобрения со стороны китайских властей изначально был. Во многом потому, что в Китае нет явного запрета на генную инженерию, и такого рода исследования не вызывают бурных реакций общественности, как в других странах. Хотя после скандала Китай запретил модификации генов человеческих эмбрионов.

Международное научное сообщество все ещё выясняет, как предотвратить повторение подобных экспериментов. Бывший вице-министр здравоохранения Китая Хуан Цзефу предложил, чтобы в стране была создана организация для контроля за исследованиями в области биомедицинской инженерии, а Всемирная организация здравоохранения сформировала комитет для оценки последствий изменения генов человека. Между тем, остаётся много вопросов в этой истории, и самый главный – что будет дальше с CRISPR-детьми.

Источник: The Verge