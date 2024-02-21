Удивительно! Apple удвоила обещанный срок службы батарей iPhone 15 без каких-либо программных или аппаратных изменений

Apple обновила информацию о сроке службы батареи iPhone 15. Компания заявила, что ее последние модели iPhone могут сохранять 80% первоначальной зарядной емкости после 1000 циклов, что вдвое превышает предыдущую оценку компании. При этом достичь такого результата удалось без каких-либо обновлений аппаратного или программного обеспечения. Неслучайно это изменение произошло накануне вступления в силу постановлений ЕС, которые будут регулировать вопрос долговечности батареи телефонов.

До этого дня в онлайн-документах поддержки Apple говорилось, что батареи iPhone сохраняют 80% первоначальной полной емкости после 500 циклов. Но после того, как компания повторно протестировала долгосрочную работоспособность аккумулятора своих смартфонов 2023 года — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — она обнаружила, что они могут сохранять 80% емкости после по крайней мере 1000 циклов.

Apple утверждает, что тестирование включало зарядку и разрядку аккумуляторов 1000 раз при определенных условиях и наборе тестов, отражающих обычное использование. Что касается того, как оценка долговечности удвоилась без каких-либо физических или программных изменений, компания объясняет это постоянным совершенствованием компонентов аккумулятора и управления питанием iOS.

Для старых iPhone (выпущенных до 2023 года) начальная оценка сохранения 80% и в дальнейшем остается актуальной для 500 циклов. В то же время Apple заявила, что изучает, нужно ли обновлять оценки старых моделей.

Начиная с июня 2025 года, производители смартфонов и планшетов, которые ведут бизнес в ЕС, будут присваивать устройствам оценку (от A до G), что указывает на их энергоэффективность, долговечность батареи, защиту от пыли и воды и устойчивость к случайным падениям. Часть класса долговечности батареи требует сохранения 80% первоначальной емкости после не менее 800 циклов зарядки. Это помогает объяснить, почему Apple начала повторно проверять долгосрочную работоспособность своих устройств.

Для идеального срока службы батареи Apple рекомендует хранить телефон при температуре от 17 до 22 градусов по Цельсию, когда это возможно. Также следует избегать зарядки или пребывания телефона в жаркой среде (35 градусов или выше), стараться избегать воздействия прямого солнца. Кроме того, если вы долго храните старый iPhone, лучше оставить его наполовину заряженным.

DevOps для сисадминов. Курс допоможе закласти в собі принципи DevOps, прагнення до автоматизації, навчить писати інфраструктурний код і покаже, що помилятися можна безпечно. Дійзнайтеся більше

Источник: Engadget

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!