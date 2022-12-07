«Изумительный Морис» / The Amazing Maurice — финальный трейлер мультфильма по мотивам бестселлера Терри Пратчетта в украинском дубляже

Кинокомпания Adastra Cinema опубликовала на своем YouTube-канале новый трейлер комедийного мультфильма «Изумительный Морис» / The Amazing Maurice, который выйдет в украинский прокат с 5 января.

Это экранизация бестселлера известного британского писателя сэра Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его Ученые Грызуны», сюжет которой вдохновлен легендой о Гамельнском крысолове. .

В центре сюжета изобретательный кот Морис и его соратник флейтист Кит вместе со стаей подручных умных грызунов — вместе они путешествуют по городам и селам Плоского мира, каждый раз проворачивая одну и ту же аферу: за разумную плату «спасают» местных жителей от «нашествия крыс». Морис уговаривает крыс в последний раз разыграть спектакль в городе Дрянь-Блинцбург, но на этот раз все идет не по плану. Они сталкиваются с девочкой Злокознией Гримм, которая стремится узнать опасные тайны города.

В оригинале героев озвучили британские звезды Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Теннант, Джемма Артертон, Химеш Патель, Хью Бонневиль и другие. В украинском звездном дубляже кроме «фирменных» отечественных «голосов» Лори и Кларк приняли участие Анна Тринчер, Татьяна Парфильева, Богдан Шелудяк (Буше), Евгений Таллер, Виктория Маремуха (Маре), Анастасия Елисеева и Иван Кришталь.

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Сценарий экранизации написал Терри Россио, известный прежде всего за франшизами «Шрек» и «Пираты Карибского моря», а режиссерами выступили Тоби Генкель («Трио в перьях» и «Тор: Легенда викингов») и Флориан Вестерман.

Мировая премьера мультфильма «Изумительный Морис» состоялась 13 ноября 2022 во время Манчестерского фестиваля анимации/ В украинский кинопрокат кинолента выйдет 5 января.

Трейлер мультфильма «Изумительный Морис» в украинском дубляже